女兒被老師打手心　家長1原因超猶豫：怕講了被當恐龍

記者黃翊婷／綜合報導

一名家長聲稱，換安親班之前就知道老師會用打人來處罰學生，女兒因為第二次帶錯生字本，被老師打手心，雖然沒有很大力，女兒也不在意，自己卻感到很心疼，想跟老師說不要用打的，又怕講了會被當成恐龍家長，所以想詢問網友們的意見，怎麼做會比較妥當。

▲原PO心疼女兒在安親班被老師處罰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關。）

原PO在爆料公社App「匿名公社」的文章中提到，這學期幫女兒換了新的安親班，就讀之前已經知道安親班老師會用打人來處罰學生，所以有先聲明，請老師不要用打人來處罰孩子，而女兒在讀了這家安親班之後，期中考成績也有明顯進步。

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然而，原PO接著說，日前女兒因為第二次帶錯生字本，被安親班老師處罰打手心，老師打完還詢問，「妳該不會跟妳爸媽說吧？」雖然老師沒有打很大力，事後也有在聯絡簿清楚說明處罰原因，就連女兒本人也不在意，自己卻感到很心疼。

原PO提到，雖然想再次跟老師表示不要用打人的方式處罰小孩，但女兒又說不用太在意，讓身為家長的他有點左右為難，擔心講了會被當成恐龍家長，實在不知道該怎麼辦才好，因此決定上網PO文詢問大家的意見。

文章公開之後，大多數網友都建議原PO先冷靜下來，「如果孩子知道自己有做錯事，而且她也不在意，建議家長還是冷靜看待」、「就讀前就知道會打，你還聲明不要打？如果老師只對你女兒不打，那其他學生會有什麼感受」、「家長當然會心疼孩子被打，但還是不要讓孩子成為溫室裡的花朵，對孩子比較好喔」。

也有熱心網友提醒原PO，雖然女兒不在意被處罰打手心，但後續還是要注意，是否有出現言語羞辱或老師帶頭霸凌等情況。