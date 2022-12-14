好市多骨灰罈紅茶「改三小甕包裝」！會員笑：全家位子都有了

▲早餐茶包罐又改版了！（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多一款New English茶包罐話題不斷，儘管換過各種顏色、包裝，可外型實在太像骨灰罈，台人每每經過還是笑出來。就有網友發現，這次茶罐不換包裝了，改從尺寸下手，罐身只有原版的一半大，且為3罐一組販售。結果會員一見「改了三小甕的包裝」，仍秒歪樓「這下全家人的位子都準備好了。」

有會員12日前往賣場時就發現，早餐茶罐又改版了！看到罐子只有原版的一半大小，民眾還是秒笑「寵物專用？」認為這樣「精緻很多」，「過年送禮應該不會被打了。」另一位會員則在13日見到新包裝，開口就歪樓，「改了三小甕的包裝，買了這下全家人的位子都準備好了（喔不是）。」

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▲罐子尺寸變小，一次可以帶3罐回家。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

從會員附上的照片可見，新包裝不再是一大罐，不僅縮小尺寸，還將3罐裝成一組販售，分別是經典白、蒂芬妮綠和莫蘭迪紫，標示牌上則寫「New English Tea Mixed綜合茶罐組」、「2公克x80包x3罐」，價格為899元。

儘管茶包罐變比較迷你了，網友們仍笑到不行，「大家族的話，可以把這一棧板都載走」、「這是誅九族的量吧」、「為什麼有種祖孫三代同堂的感覺」、「小而巧不佔空間，又有強烈儀式感」、「我家有5個～另外2個哪裡湊」、「好市多福田系列」、「你想過一家4口人的感受嗎？」