好市多銷售員突靠近　舉手做「1動作」嚇壞她！會員怒：我也遇過

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好市多銷售員突靠近　「滴沐浴露在她手上」嚇傻！會員：我也遇過

▲▼好市多,賣場（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO逛好市多被強迫推銷。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

美式商場好市多（Costco）商品物美價廉，是不少民眾空閒時購物挖寶的去處，一名網友分享，逛好市多時被強迫推銷的經驗，當時她在推推車，銷售員未取得她的同意，居然直接把沐浴露滴在她的手上，只好跟著銷售員回攤位做清潔，讓她感到不舒服也不被尊重。

原PO在臉書「COSTCO好市多 商品消費心得分享區」發文，當時她正在推推車，雙手都放在推車手把上，怎料銷售員突然走到旁邊，將沐浴露滴在她的手上，她頓時嚇到，還以為是護手霜，沒想到居然是沐浴露，想擦還擦不掉，只好被迫跟著銷售員走回攤位做清潔。

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她透露，當時銷售員直接靠近，在沒有取得同意的狀況下，擅自把沐浴露滴在她手上，「讓人覺得非常非常非常不舒服，真的希望這樣的銷售方式可以再想清楚一點，同步也有向好市多反應了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲事後原PO也跟賣場反應此事。（圖／翻攝自FB／COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

貼文一出，掀起網友討論，「不論是什麼產品，這樣強迫介紹的方式會讓我很反感」、「在外面這樣抓測試大概會被揍」、「試吃都沒這麼熱情，還得排隊」、「真的很母湯」、「這真的有點強人所難」、「銷售員拉低商場品質，好糟糕喔」。

還有苦主現身，也曾被強迫推銷過，「我也遇過類似的，看到在推銷我最討厭的調味料，我遠遠就一直搖手說不要，硬是要拿到面前叫人聞，讓人發火才悻悻然離開」、「之前還有試用大媽拿風倍清，直接往我先生身上噴說除臭，我們超傻眼」。

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好市多強迫推銷好市多商品消費心得分享區

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