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勇者現身！穿上好市多「最大恥度1神物」　4千人看傻：搭訕率超高

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲勇者穿「聯名款整套服飾」，恥度大爆炸了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

堪稱恥度爆高的「好市多聯名款成套休閒服」引發一股風潮，甚至有老公想買，被老婆下令制止後，夫妻倆還吵了一架。今年帽T除了LOGO大改版之外還多了長褲，如今有勇者PO出試穿照，讓一票網友笑虧「這個尺（恥）度我跟不上」、「穿這樣去逛好市多，搭訕率超高」，還跪求許願賣拖鞋，就可真正湊全套裝扮了。

日前有網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》笑稱，去年買了一款Costco字樣的聯名款帽T，豈料最近帽T改版之外，還出了長褲，尤其LOGO從左上胸變到正胸前，讓原PO越看越爆笑，「需要更高的忠誠度和恥度...好市多是不是在創造風潮，創造屬於他們的醜毛衣風？」

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據悉，該款帽Ｔ售價699元、長褲為549元。如今有勇者買了一整套回家，更當起模特兒試穿一番，該網友在同社團自嘲，「用好市多來帥一波，好市多陪我長大。」

照片曝光後，引來4千多名網友朝聖，結果也釣出一群「恥度大開」的同好們也PO照力挺，「帥一波」、「看到秒買～居家、健身、逛好市都很適合唷」、「有穿就給帥」、「全套收藏」。

其他網友則笑回，「穿這樣去逛好市多，搭訕率超高」、「可以到賣場拍一張嗎」、「看大家笑成這樣，結果昨天晚上南屯店M號剩1件」、「大家都說店員在穿的，但偏偏沒有一個店員穿這個好嗎」、「好市多也陪我長大，看到現在墮落如此，真的是很悲哀，」、「不知道有沒有好市多拖鞋」、「這個尺（恥）度我跟不上」、「剛剛以為好市多有賣隔離衣」、「Costco Man是你」。

▼一群同好者傳送圖片支援。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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