恥度爆高！「好市多聯名款1神物」大改版　老婆嗆不准買...夫氣炸





▲好市多聯名款帽T「LOGO恥度最高」，今年大改版。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

一秒原地變員工！一名男網友透露，昨（8）日穿上去年買的好市多聯名款帽T，結果逛賣場時，發現帽T改版了，恥度等級更上一階，LOGO從左上胸變到正胸前，讓原PO笑虧是「另類醜毛衣！」照片曝光後，一票鐵粉也嚇得倒退三步，甚至還有夫妻為此吵架，「我老公想買來穿～但我們吵架！因為我不准！」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》爆笑表示，去年買了一款Costco字樣的聯名款黑色帽T，直到昨天才拿出來穿，結果逛賣場時，發現聯名款改版了，讓原PO看傻直呼，需要更高的忠誠度和恥度。

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照片可見，原PO身上穿著就是去年版本，LOGO是繡在左上胸，而今年Costco字樣變到正胸前，LOGO還變大了，讓原PO哭笑不得表示，今年還另出長褲聯名款，「好市多是不是在創造風潮，創造屬於他們的醜毛衣風？」

▲舊款LOGO字樣是在左上胸 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



▲帽Ｔ售價699元、長褲為549元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

文章曝光後，引發千名網友也笑稱，「員工制服拿出來賣？」「穿這衣服去Costco，可能會被叫去做事」、「穿上這件可以進員工餐廳、辦公室、廚房，暢行無阻」、「聖誕節送人穿醜毛衣不是傳統嗎」、「試吃不用排隊，不會被人大小眼」、「原地變員工」、「穿這款衣服可以到櫃檯自行退貨」、「恥度很高」。

不過有網友分享，「我也買捏，買的原因是摸起來真的好舒服」、「明明就很可愛，高三女兒也買了一套，當家居服，內裡刷毛很暖和」、「昨天看到有人認真地買了，想知道這是要有多大的信仰啊」。甚至還有夫妻為帽T而吵架，「我老公想買來穿～但我們吵架！因為我不准」。

▼網友也笑虧不敢買。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

