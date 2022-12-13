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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇民調領先8％「暗藏小細節」！資深媒體人：數據對藍營偏樂觀

▲▼國民黨12/12以「愛與和平」為題，在國民黨總部前舉行聖誕點燈活動。國民黨主席朱立倫、副主席連勝文及參加台北市第三選區立委補選的王鴻薇，到場分送聖誕紅包及象徵平安的紅蘋果。朱立倫還特地準備了痠痛貼布給王鴻薇，做為聖誕小禮物。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃揚明表示，也許對於藍軍而言，這份民調偏向樂觀。（資料照／記者湯興漢攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市第3選區立委補選明年1月8日舉行，TVBS最新民調數據顯示，國民黨王鴻薇的民調數據為46％，勝過民進黨吳怡農的38％，2人相差約8％。不過，資深媒體人黃揚明則說，這份民調當中有個小細節，也許對藍軍而言，是偏向樂觀的結論。

TVBS民調中心針對台北市第三選區立委補選進行民調，12日最新結果出爐，國民黨補選參選人王鴻薇的支持度為46％，勝過民進黨補選參選人吳怡農的38％，2人差距為8個百分點。

對此，黃揚明表示，這份民調當中有個小細節，就是在民調當中，表態市長選戰時投給蔣萬安的人有42％，陳時中則是22％、黃珊珊17％。

▲▼王鴻薇受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲TVBS民調中心12日公布最新民調，王鴻薇的支持度為46％，吳怡農則是38％。（資料照／記者黃國霖攝）

黃揚明將2分數據進行比對，其中蔣萬安的樣本比例與實際得票率差不多，陳時中則少了近10％、黃珊珊少了約8％。因此，黃揚明分析，這份民調的表態率較低，對於藍軍而言，可能是偏向樂觀的結論。

對此，也有網友表示，有聽說過「TVBS會先問要不要投票」，而這次綠營、白營投票意願低落也是事實，反映在民調上的數據可能就是如此，但若綠營後面找到方法，將不爽投票的支持者催出來，還是有機會贏，藍營看完民調數據後，同樣不能太過樂觀。

針對這份民調結果，政治評論員李正皓也說，吳怡農在這場選戰的策略相當混亂，戰術操盤上王鴻薇擺明打意識形態，但綠營各派系沒有下來幫忙，現在吳怡農2020年參選立委時，與蔣萬安勢均力敵的氣勢消失，也顯得孤立無援。

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