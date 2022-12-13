國民黨質疑幫吳怡農造勢　外交部斥惡意攻擊：憑空捏造指控

▲吳怡農代表民進黨參與立委補選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨13日上午開記者會質疑，外交部在壯闊台灣聯盟理事長吳怡農被徵召參選北市立委補選後，幫忙找外媒參訪、報導壯闊台灣聯盟，是公然以國家機器協助吳怡農。對此，外交部下午發布新聞稿表示，相關指控純屬憑空捏造，外交部嚴正駁斥，外國媒體組團訪台是已行之有年的慣例，呼籲特定政黨及相關媒體，回歸專業與中立，勿再未掌握事實全貌前，惡意攻擊外交部同仁，抹煞政府部門在國際間推動外交的努力與成果。

外交部指出，為促進歐洲盟友對我國的支持與瞭解，外交部經與相關駐外館處研商後，邀請捷克「巴卡拉基金會」（Bakala Foundation）籌組歐洲資深媒體團於今年12月3日至10日訪台。訪團的各項訪台行程均依據該基金會的興趣和要求，由外交部協助連繫我國政府相關部門及民間組織安排。其中參訪「壯闊台灣」的行程，是應「巴卡拉基金會」的主動要求所排，基金會表示希望透過觀摩該組織的課程，瞭解台灣民間組織支持國家安全及應對各式安全威脅的能量與實際運作情形。

外交部指出，外交部規劃參訪行程向來依據訪賓的意願，由訪賓主動提出其希望拜會的特定對象，並根據訪賓擬探討的議題進行安排，以切合其訪台旨趣；此外，外交部向來嚴格遵守行政中立原則，絕無偏袒任何特定政黨，也不涉入國內政黨政治。外交部期待訪賓透過各項參訪行程，能深入理解我國發展，進而強化國際社會對台灣的支持。