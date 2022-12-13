周玉蔻示愛喊「遷戶口」　吳怡農稱虛心接受：但現在不是她在選

▲民進黨台北市立委補選參選人吳怡農。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

北市第3選區立委補選民進黨派出吳怡農參選，資深媒體人周玉蔻立刻在臉書發文喊，「現在遷戶口還來得及投農農嗎？」引發討論。對此，吳怡農13日受訪時表示，「蔻姐的照顧還有她的指教，我們都虛心接受，而現在並不是周玉蔻在選，是吳怡農在選舉，大家盡量用放大鏡來檢視我」。

吳怡農13日在《震傳媒》接受主持人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，遲到9分鐘才抵達，他為此在節目裡致歉，至於過去一開始與媒體的摩擦，他強調做不好的地方會好好改進，希望過去一周已有所改善。

談到周玉蔻，吳怡農說，「如果沒有記錯，蔻姐也說過我的腦袋....。但忘了是說什麼具體的東西，只是說蔻姐的照顧還有她的指教，我們都虛心接受，而現在並不是周玉蔻在選，今天也不是呱吉、王世堅在選，是吳怡農在選舉，大家盡量用放大鏡來檢視我，都覺得是合理的，也很樂意接受。但請檢討我的政見、立場、過去這幾年所做的事情來作為判斷，不要用抹黑方式，應該一起提升民主文化。」

對於王鴻薇甫當選議員就「落跑」參選立委，吳怡農說，自己任務是要讓王鴻薇「落跑未遂」，並批王鴻薇的核二、核三延役政策，沒有具體主張做法，而民意代表不應只是喊口號，「儘管她是資深市議員，但她對於立法委員這個工作沒有準備好。」

吳怡農表示，蔣萬安是在九合一大選期間辭去立委，但自己不可能在選舉期間開始，就準備另一場選後的補選，因為11月26日是非常重要的日子，除了市長、議員的選舉，還有18歲公民權的憲法修正案公民複決，「當然九合一選舉的結果非常不理想、18歲公民權的修憲案也沒有通過。」

吳怡農接著說，過去這三年，他持續在第一線民眾與對話， 可以清楚的知道，社會大眾對於國家長遠方向、重大議題是有期待，「所以儘管我非常晚才受到提名，但是我們知道這是要做的事情，因此不管在哪個位置、角色，我都會持續地推動。」

另外有關松山機場遷移問題，吳怡農表示，自己提出的主張非常具體，因為桃園機場第三跑道預計2030年完工，完工後桃機客運量會明顯上升，約每年至少6千多萬人次，等同松山機場在疫情前的10倍，代表桃機有足夠容量吸收松機的客運量。

吳怡農說，因為有2030年這個時程，所以現在才拋出來討論，想凝聚共識，希望2024大選前可以讓政策定案，那到2030年之前，就有6年時間可委託專責行政法人來做完善規劃，並將全區保留闢為公園，若完成可提升都市生活品質，改善交通，解除居住問題，建立更多社會住宅，吸引人口等，也會有更多工作機會。

吳怡農強調，松機這塊地屬於交通部，也有軍用機場，且松機的影響範圍不僅台北市，還包括新北市的三重、蘆洲以及基隆，必須要跨區規劃，希望不要讓這議題變成本位主義，因此不僅是地方問題，也是中央問題。