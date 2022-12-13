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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「票投國民黨台灣變香港」沒意義？　吳怡農喊別誤會

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市立委補選參選人吳怡農13日上午舉行第二場政見發表會，會中脫口「我們可以喊票投民進黨，青年上戰場，或者票投國民黨，台灣變香港，這些都沒有意義」，引發討論。對此，吳怡農下午受訪澄清，希望是誤會不是刻意扭曲，他的意思是談論國安不能一廂情願，身為台灣人有責任團結在一起，強化韌性。

▲▼吳怡農北松山三民次分區後援會成立大會。（圖／記者黃國霖攝）

▲吳怡農下午出席北松山三民次分區後援會成立大會。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

吳怡農今天早上被媒體問及，藍營在九合一選舉操作「票投民進黨，青年上戰場」一事，他說，面對國家安全這麼重要的議題，需要少一點點政治操作和對立，多一點點的團結，「我們可以喊票投民進黨，青年上戰場，或者票投國民黨，台灣變香港，這些都沒有意義」。

媒體當下就追問，民進黨過去靠著「票投國民黨，台灣變香港」議題在2020年大勝，但吳怡農說沒有意義，這樣是在打臉黨中央當時的競選主軸嗎？吳說，現在與兩年前、5年前、10年前不同，現在面對國家安全威脅如此險峻，必須找到方式團結起來，針對守護台灣安全不可以有對立，因此他期待好好面對問題，一起來討論，放下政治一起來面對。

此外，吳怡農下午出席北松山三民次分區後援會成立大會前受訪補充說明，大家可能誤會了吧，希望是誤會，希望不要是刻意的扭曲，他在談的是面對國家安全威脅，不能夠一廂情願，應該了解對方（指中國）花了幾十年建立武力制台的能力，身為台灣人的責任，是不分黨派、年齡團結在一起，找出解決的方案，因此需要強化國防，建立國土防衛部隊，強化社區韌性。

吳怡農說，這個時候任何口號、互相抹黑攻擊，對於強化台灣國家安全都沒有幫助，應該捲起袖子一起面對問題，這也是為什麼他這次要投入立委選舉。

▲▼吳怡農北松山三民次分區後援會成立大會。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼吳怡農北松山三民次分區後援會成立大會。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼吳怡農北松山三民次分區後援會成立大會。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼吳怡農北松山三民次分區後援會成立大會。（圖／記者黃國霖攝）

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