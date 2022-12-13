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蔡壁如不考慮接民眾黨團主任　近期心力放在12/26論文申覆

▲蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

立委高虹安將就任新竹市長，其不分區立委遺缺將由民眾黨立法院黨團主任陳琬惠遞補，而主任一職傳出可能由前立委蔡壁如接手。不過，據知情人士透露，蔡壁如未考慮擔任黨團主任，近期是把心力放在碩士論文的申覆上。

蔡壁如因德明科大學倫會認定其碩士論文違反學術倫理，而請辭立委。今年10月31日，蔡壁如表示，她至今未收到德明科大的審定報告書，不清楚到底自己論文是哪個章節涉及抄襲；她強調，她的要求只是校方給她審定報告書，讓她知道學校是如何認定，又哪些內容是達到要撤除學位的標準，才能對校方清楚的申覆。

據了解，蔡壁如兩天前收到德明科大的通知，12月26日將到校報告。知情人士指出，蔡壁如現在最大的重心在論文申覆，這幾天也在忙這件事，對蔡來說，這是她生命中不可承受的污辱，因此在沒有完成這件事之前，不會討論黨務或黨職，現階段也未考慮接手黨團主任，等論文的事情告一段落後，才有心力去想其他事情。

媒體13日詢問，傳出柯文哲要蔡壁如當黨團主任，有這回事？民眾黨立法院黨團總召邱臣遠回應，他不清楚相關黨內人事，但尊重黨主席人事職權，民眾黨代表跟第二屆黨主席上周投票完成，若有新一波人事調整，黨中央會一併對外說明。

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關鍵字：

蔡壁如德明科大碩士論文民眾黨

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