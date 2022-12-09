分析／民眾黨仍是柯文哲「一人黨」　發展關鍵在「制度」能否建立

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



文／陳家祥

九合一選舉甫落幕，民眾黨將在10日舉行第2屆黨主席暨黨員代表選舉，目前僅柯文哲1人登記，在同額競選的狀況下，柯仍將連任黨主席。面對外界「一人政黨」的標籤，民眾黨短時間難以撕下，這是新興政黨發展初期，必然會面臨的困境。但民眾黨要能長遠發展，不能只倚賴柯文哲的光環，如何建構更完整的制度，讓黨員充分遵守，是柯文哲下任主席任內需要優先解決的問題。

政壇人士觀察，民眾黨沒有鮮明的「個性」，理念、路線都不明，很難吸引選民的加入 。而柯文哲即便未來少了台北市長的頭銜，但在政壇上仍有一定程度的號召力，因此民眾黨的發展仍倚賴柯的號召力，以此為中心聚集、吸引認同理念的社會賢達、能人加入，如此才能壯大民眾黨陣容。

該人士說，任何團隊若決策權定於一尊，行動起來都快速無比，「一人政黨也是同樣道理」。但個人化特質太強，也考驗團隊是否「齊心」，尤其在民主時代，這樣的統御風格很難讓人接受，「不喜歡領導風格、強人政治的人，自然而然就會離開，留下的都是『順臣』」。

「一人政黨的最大問題，就是只要一誤判，就無法矯正，沒有自我校正機制。」該人士觀察，民眾黨在2020年初試啼聲取得5席立委，算是一張不差的成績單，但之後四處征討地方補選就是走歪的開始，「從選高雄就歪掉。當時柯文哲獨排眾議非補選不可，決策完全無法校正」。

另外，也有黨內人士指出，民眾黨最大的問題還是在制度面，從這次的黨員代表選舉氣氛冷，就可以略知一二。該人士說，上一次民眾黨的黨員代表選舉殺得刀刀見骨、爭議不斷，就是因為當時有一個「終於可以參與政治」的希望。如今，經過幾年後，黨員都知道，選上代表、選上中央委員進入黨中央後，也只是「橡皮圖章」，黨的決策發展仍不脫柯文哲的意志。

黨內人士說，一個政黨若要發展，就一定要先建立制度，「一人政黨沒有不行，若要人治，就要有操縱制度的本事」，一切以制度為依歸、讓人有依循的方向，黨才能有長久發展、開枝散葉的契機。

此外，也有幕僚坦言，「皇家集團」將永遠是柯文哲甚至民眾黨的包袱。因為黨運作全依賴柯文哲，「大家發現最能影響柯文哲的只有柯家，所以大家都跑去找柯媽」，因此才會扯出巧遇鍾東錦、顏寬恒等事件，都是黨內勢力企圖影響柯決策的手段。