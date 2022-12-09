幕後／九合一檢討列3方向！　民眾黨如何成為柯文哲選總統的勁旅？

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉結束後，民眾黨以「1市長、14議員」的成績收場，從黨主席柯文哲在選舉結束當天的記者會強調「地方經營仍需時間」，就可隱約觀察出，民眾黨確實在這次選舉上「還可以更好」。黨內歸納此次選舉有「第1，選戰主軸；第2，選舉步調；第3，廣提策略v.s.精兵戰術」等3點需要檢討。相關人士不諱言，選舉不能只依賴空戰，紮實的組織經營是民眾黨要努力的目標，總統選舉需要大戰略，所以空戰與陸戰的結合，才能成為黨主席柯文哲爭取大位時的最強依靠。

2022年九合一選舉是成立逾3年的民眾黨首次完整參與地方選舉，儘管拿下新竹市，但丟了柯文哲的「起家厝」台北市，全台議員最終也僅選出14席，只比萎縮，僅6席的時代力量略好。由於整體選戰成果不能算好，選後黨內基層也爆出不少檢討聲浪、四處抓戰犯。

幕僚表示，民眾黨目前仍算是小黨，因此每個人的意見聽起來都特別大聲，雖然講得確實是事實面會碰到的問題，但畢竟政黨政治不是在學校大家一起念書、寫作業，「的確有很多要檢討，但也很多是現實面現在做不到的」。

幕僚坦言，民眾黨地方基層的紮根還需要時間累積，「我們檢討起來處處都是洞，所以初次參與全國大選，就是學個經驗，做為以後改進之道」。

選戰歸納「3方向」檢討 民眾黨佔「新品牌」優勢仍需努力

黨內人士表示，民眾黨已展開檢討，會適時安排黨主席、黨務主管展開傾聽與談話。該人士也歸納出3個主要檢討的大方向，第1，選戰主軸；第2，選舉步調；第3，資源有限下該以廣提策略還是精兵戰術為主。

關於「選戰主軸」，黨內人士說，所謂「主軸」就是要打什麼樣的議題，能馬上吸引民眾目光、甚至當下就決定要投下神聖的一票。民進黨今年在最後階段仍喊出「抗中保台」牌，蔡英文把投票結果連結到「世界怎麼看台灣」，藉此驅動支持者。至於國民黨則處於順風，就是主攻執政黨政績感受度、防疫導致的民不聊生，下架民進黨等。

「那民眾黨主打什麼？」黨內人士坦言，民眾黨身為在野黨，也想主打「下架民進黨」，同樣的主題難以跟國民黨做出差異性。面對老牌的國民黨，資源比較多、組織票又穩又廣，很難說服選民因為「政黨認同」而去支持民眾黨的候選人，等於根本佔不到便宜。

而第2點的「選舉的步調」方面，黨內人士直言，台灣的選舉節奏快，搶占聲量往往只差在1、2個決策間，或是空戰、陸戰的轉換時機點等，「什麼時候時候該打甚麼牌，民眾黨目前仍像是摸石頭過河」，資源不夠，無法辦很多活動也是事實。

黨內人士說，民眾黨的手牌已經比人家少，花色又沒別人大，這樣不代表沒機會贏，「但該怎麼出牌、出什麼牌才能釣出人家的Ace，真的需要經驗，或者有經驗的操盤手」。但小黨偏偏沒有甚麼時間，無法有完整的幕僚養成時間，若不拚在3到5年內成功，就很難吸引人才。

至於第3點「廣泛提名VS.精兵戰術」，這次選舉民眾黨在全國廣泛提名了86席，最後僅當選14席，黨主席柯文哲都不認為是多好的結果，坦言地方經營確實需要時間。以民眾黨目前的狀況，確實要好好考量「廣泛提名VS.精兵戰術」如何選擇。原本民眾黨可能希望透這次選舉廣泛提名，能在全台產生出遍地開花效果，但可惜事與願違，所以如何深耕地方，也是挑戰。

黨內人士坦言，民眾黨目前組織盤仍不夠穩固，也沒有組織型的候選人，「目前佔便宜的是『新』」，這次選舉成氣候、有影響力的，多半都是本身就有高知名度。高知名度容易獲得年輕人關注，民眾黨確實在價值上或法案上，較傾向年輕人一些，但若要維持吸引力，還需要更多的文宣包裝。