館長遭槍擊成破獲寶和會關鍵　檢再起訴2首腦...徵線索揪影武者

▲網紅「館長」陳之漢開直播嗆聲檢方不敢追查他2020年遭槍擊案真相。（圖／翻攝自飆悍臉書）

記者黃哲民／台北報導

網紅「館長」陳之漢日前在網路直播中，聲稱他2020年遭寶和會成員槍擊的案子被「上面檢察官壓下來，不敢辦」，偵辦「館長」遭槍擊案的新北地檢署除立刻發布聲明澄清誤解，今並依《組織犯罪防制條例》等罪嫌，起訴寶和會前會長邵柏傑與組長劉志強2人，檢方指控2人吸受意志薄弱的年輕成員，以暴力犯罪獲取鉅額不法利益壯大組織、嚴重破壞社會治安，建請法院均從重量刑。

新北檢偵辦「館長」遭槍擊案，去年（2021年）7月7日已起訴時任寶和會長林修伯、槍手劉丞浩共11人，一審依《組織犯罪防制條例》等罪判林男4年徒刑、寶和會副會長梁智勝1年徒刑，劉男與主導槍擊案的寶和會大組長施俊吉各16年與18年6月，另7嫌有5人被判刑10月到8年半、2人免訴，二審今年8月改判劉男15年半、施男仍16年，林男等7人酌減改判10月到8年，可上訴。

▲涉犯「館長」陳之漢槍擊案的槍手劉丞浩（前左）、寶和會大組長施俊吉（中著白衣）。（圖／記者吳銘峯攝）

新北檢今起訴邵柏傑與劉志強2人，起源就是「館長」遭槍擊案，館長於前年（2020年）8月28日凌晨2點多，在「成吉思汗健身房林口旗艦店」門口搭車準備離開時，遭預先埋伏在外的劉丞浩趨近連開3槍，打傷右臂與右腿倒地，送醫保住性命。

劉男行兇後，立刻搭計程車到800公尺外的林口警分局文化派出所帶槍自首，到案被羈押至今，始終不肯吐實幕後主謀，一再瞎掰自己是「館粉」卻被說成性騷擾館長，所以開槍洩憤。

▲「館長」陳之漢2020年遭槍擊住院畫面。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

檢警偵辦時發現劉男刻意隱瞞自己和寶和會的密切關係，2020年10月起連續對寶和會首腦們發動4波搜索拘提，加上彙整寶和會成員從2018年到2020年所犯的王姓男子、徐姓男子2件槍擊案、紅景天吸金案主嫌謝忠奇遭擄人勒贖案、陳姓地下匯兌業者遭恐嚇取財未遂案，確認劉丞浩與施俊吉都有參與，包括租用據點、探視在監槍手、按時轉交安家費等。

更重要的是，檢警掌握綽號小寶、卸任寶和會長後仍為精神領袖的邵柏傑，與寶和會組長劉志強在陳男遭恐嚇案中，率眾親赴台北晶華酒店堵人，並在林修伯等寶和會首腦被檢警拘提時，在新北檢外等候、與獲准交保的林男會合聽取應訊報告，檢警因而循線逐步清查出寶和會組織犯罪架構與相關共犯。

▲寶和會前會長邵柏傑疑涉入館長槍擊案。（圖／記者陳豐德翻攝）

檢警認定盤據北市中山區、大安區的寶和會，是竹聯幫和堂轄下具有上下從屬關係、內部有管理結構，從事集團性、常習性與暴力性的幫派犯罪組織，因此在第1波起訴後持續蒐證，終於在破解相關共犯手機資料、清查金流的過程取得突破，今依《組織犯罪條例》主持、操縱及指揮犯罪組織等罪嫌，以及《刑法》恐嚇取財未遂等罪嫌起訴2人。

檢方並指邵柏傑、劉志強涉嫌吸受意志薄弱的年輕成員，以暴力犯罪獲取鉅額不法利益壯大組織、嚴重破壞社會治安，到案矢口否認犯行、態度不佳，建請法院對2人從重量刑。

▲寶和會劉姓組長被逮。（圖／記者陳以昇翻攝）

至於「館長」嗆聲檢方不敢追查他遭槍擊案真相，新北檢回應絕對沒有「不敢辦」這回事，但「館長」遭槍擊案因被告堅不吐實，並設下層層證據斷點，目前仍認定「館長」因跨足商機擋人財路，遭人買兇委託寶和會開槍，檢警專案小組持續追查幕後指使者，籲請民眾提供線索協助。