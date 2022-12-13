高雄16歲蒙面槍手闖民宅「囂張開6槍」　她傻了：買槍這麼方便？

記者賴文萱／高雄報導

高雄林園一處民宅12日凌晨3時許發生槍擊事件，蒙面黑衣男囂張3波槍擊，連開了6槍，警方鎖定可疑人車追查，昨下午4時許逮捕16歲未成年槍手及接應者。對此，國民黨高雄市議員李雅靜質疑，只要發生槍擊事件，市府就會提出數據，大內宣治安多好，但開槍嫌犯僅16歲，小小年紀就開槍示威，高雄治安真的很好嗎？

▲高雄又槍擊！林園民宅遭轟6槍。（圖／記者吳奕靖攝）

針對林園槍擊案，李雅靜今天指出，昨天高雄又發生開槍事件，雖然只有6槍，比不上台南的88槍，但她還是很納悶「哪來這麼多黑槍？」在台灣買槍跟便利商店一樣方便嗎？

▲李雅靜質疑，每次發生槍擊案，市府就會大內宣治安多好，但市民眼睛是雪亮的。（圖／記者賴文萱翻攝）

李雅靜說，而且開槍的嫌犯年僅16歲，小小年紀就囂張開槍示威，高雄的治安真的很好嗎？她接著狠酸，只要發生槍擊事件，市府就會提出數據，大內宣治安多好。但事實呢？台南的88槍的確很難超越，不過市民的眼睛是雪亮的，再多的大內宣也掩蓋不住槍擊案不斷的發生。

李雅靜呼籲，除了肅槍之外，更應槍枝溯源強力掃蕩，同時，中央應修法，將槍砲彈藥刀械管制條例提高刑度，還給鄉親一個良好的治安環境。

▲高雄林園驚傳槍擊案。（圖／記者吳奕靖翻攝）



這起民宅槍擊案發生在12日上午3時41分，當時蒙面槍手囂張3波槍擊連開6槍，警方獲報後組成專案小組現場勘查，並報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。初步了解，被害人黃男跟友人因過去30萬借貸關係，酒後起爭執，引發鳴槍報復警告。

▲▼高雄民宅槍擊案，蒙面槍手遭逮，年僅16歲。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方昨日上午10時50分先在林園區工業二路堤防旁空地尋獲涉案車輛，另於16時許在林園區溪州二路逮捕涉案主嫌16歲林姓槍手及接應者張姓男子等人，不排除有人教唆林男犯案。全案將依法究辦，並建請檢察官向高雄地方法院聲請羈押。