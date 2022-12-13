問吳欣岱1句嗆爆！館長坐等開庭「看她支支吾吾答辯的樣子」

▲館長再度開轟。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者周亭瑋／綜合報導

館長近期槓上「美女醫師」台灣基進黨的吳欣岱，雙方幾度隔空交火。兩天前，館長在直播時再度開嗆，反問吳欣岱，說他員工有前科的證據在哪，更喊話「就是要讓社會大眾看清楚，她支支吾吾的樣子。」

館長在11日的直播中，除了反擊綠營對他政治立場的質疑，強調他出錢幫台灣做了不少事，但對於政府政策有誤卻不能批評，他更點名焦糖及吳欣岱等人，「健身房生意不好，我還捐了幾百萬協助防疫，那個時候，焦糖葛格你在哪裡？王浩宇你在哪裡？基進黨的妹子（指吳欣岱）你在哪裡？」

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不僅如此，他也不客氣地喊話，「妳（吳欣岱）說館長裡面的員工都有前科，請問證據在哪裡？她一定會支支吾吾，我就是要讓社會大眾看清楚，她支支吾吾的樣子，或她答辯理由很瞎的樣子，我就是要拿出來，妳就知道館長跟天使一樣，館長從不說謊。」

▲吳欣岱表示，已做好上法院的準備。（圖／記者屠惠剛攝）

同時，館長也翻出往事，表示自己曾罵天王級藝人「吃X」，不過在檢察官面前，他就直接承認了，「我不會在那邊，他告不成啦，說什麼言論自由啦，我不會放那麼多狗屁，敢罵就敢認。」

另外，面對館長數度喊告，吳欣岱則坦然以對，表示已做好上法院的準備，也強調不會撤掉相關PO文，也不會改口。

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