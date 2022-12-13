館長槍擊案最新進度！檢方再起訴寶和會2重要幹部：沒有不敢辦

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記者陳雕文／新北報導

「館長」陳之漢前年遭人連開3槍倒地，還一度直播交代後事，後來高院判寶和會槍手劉丞浩16年徒刑，但近期網傳該槍擊案「被上面檢察官壓住，不給辦」。對此，新北地檢表示，早已逮捕會長林修伯等11名涉嫌人並於前年12月起訴，今（13日）再依法對寶和會前會長邵柏傑、組長劉志強提起公訴並求處重刑。

▲館長2020年8月28日凌晨在林口館遭人槍擊。（圖／翻攝飆漢臉書）

網紅館長陳之漢日前於直播中指控，事關他的槍擊案遭檢察官稱「上面壓住不給辦」。新北地檢署表示，檢警徹查寶和會涉犯之三件槍擊案、擄人勒贖案及恐嚇取財案，歷時4個月不眠不休之偵查，於2020年12月22日對該幫派之會長、副會長、幹部及成員共11人以涉犯組織犯罪防制條例、擄人勒贖、恐嚇取財及數次槍擊殺人案一併起訴。

▲館長遭槍擊送醫。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）

後來地方法院於2021年7月7日一審判決，主嫌部分分別判處18年6月、16年、8年6月、8年、7年6個月、4年之重刑，其餘被告亦各判決1年2個月、1年、10月不等之有期徒刑，並宣告強制工作。

新北檢表示，今日再依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財未遂案對寶和會前會長邵柏傑、組長劉志強提起公訴並求處重刑。且就相關共犯仍持續往上溯源積極偵辦中，絕無「上面檢察官壓下來，不敢辦」等情。

▼館長陳之漢開直播爆料稱案件被壓住。（圖／翻攝自館長直播）