捷克議長明年春季來台　外交部歡迎理念相近國家友人

▲捷克國會眾議長艾達莫娃明年初將訪台。（圖／翻攝自Facebook／Markéta Pekarová Adamová，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

外交部發言人歐江安13日說明，有注意到媒體刊登捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）預定於明年春季率國會及工商團體訪問台灣的相關報導，外交部一向歡迎理念相近國家友人來訪與我國進行交流與互動，待有確切訊息將主動對外說明。

歐江安今天在例行記者會表示，台灣與捷克是理念相近夥伴，彼此共享自由民主與人權價值，近年在政治、經貿、科技及文化等領域交流密切，高層互訪也相當頻繁。

歐江安指出，捷克國會參議長韋德齊（Miloš Vystrčil ）在2020年8月底率重要訪團進行歷史性訪問，完成已故捷克前參院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）的遺願，成為捷克1989年民主化後訪問台灣的最高層級官員；韋德齊參議長並受邀在立法院發表震撼人心的「我是台灣人」演說，獲得朝野立委全場起立喝采，為台捷友好關係樹立新里程碑。

歐江安表示，外交部樂見台捷雙方透過各種層級與領域的互訪，提升雙邊對話及交流，深化各項議題的合作，以進一步提升雙邊友好關係，共同打造全球民主夥伴的團結韌性。