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老婆懷孕他冒名上網約砲　「他們」洗完澡發現錢被偷怒提告

▲▼印度一名男子發現妻子劈腿後上吊自殺，還把妻子送給外遇對象。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲鍾姓男子趁著妻子懷孕時，偷偷上網找男人約砲，再趁機行竊財物。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北鍾姓男子放著懷孕的老婆在家，偷偷冒用友人名義，上交友網站找男人約砲，從4月到10月間，有3男分別答應見面，鍾男卻趁被害人洗澡、上廁所的時候搜刮財物，再以要移車等理由落跑，3名被害人共被偷走近萬元以及智慧手機，鍾男到案坦承犯行，台北地檢署13日依3個竊盜罪起訴，並聲請法院簡易判決處刑。

30多歲的鍾男有竊盜等前科，4月間又因毒品案件，和王姓男子一起被桃園檢警拘捕到案，當天獲得交保後，由王男租用汽車一起回台北，因為王男要直接開車去上班，鍾到台北後，以身上沒帶錢跟手機為由，向王男借了手機說要另外想辦法回家，實際是直接用王男的手機門號，上交友網站登記帳號。

鍾男就用王男的帳號，在網路上約砲，其中4月、7月間，各有1名男子答應，並邀鍾男到家中享受，10月間則有另名男子約鍾男到旅館開房間，沒想到鍾男分別趁3男洗澡、上廁所的時候，搜刮現場財務錢包、手機，然後就以移車等理由逃離現場。

檢警獲報後，一開始鎖定網站帳號申登人王姓男子，王男說出曾與鍾男因同案獲得交保的往事後，才轉為調查鍾男，此時鍾男已經因另案在監服刑，他被提訊時坦承犯行，並請辦案人員考量孕妻待產，希望能低調處理，檢察官調查後，日前先以罪嫌不足，處分不起訴王男，再依3個竊盜罪起訴鍾男。

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