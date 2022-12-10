交往11年沒愛愛「女友卻懷孕」　分手生2孩！結局氣炸了

▲前女友懷孕被家暴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

交往11年沒發生關係，女友卻懷孕了！一名男網友透露，當初前女友因劈腿懷孕，但分手後，女生被家暴差點流產，便選擇獨自生下孩子，豈料之後遇到富男玩咖，也懷了對方的孩子，最終依舊分手收場。如今原PO與前女友舊情復燃，卻當著孩子面前交歡，氣得眾網友大罵「以後準備下地獄吧」。

一名男網友在臉書《靠北女友2.0》表示，某天下班去超商，意外見到第一任女友，回想兩人長達11年的「柏拉圖式戀愛」，卻在交往周年時，前女友坦言懷孕了，讓原PO綠光頂照，最後更氣得分手收場。

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如今前女友身旁多了2位小女孩，一個5歲、一個3歲。原PO也隨口問起「過得好嗎？」前女友則一臉憂愁回應「不好」，她接著緩緩訴苦，當年分手後，搬去劈腿男家住，本以為要結婚了，結果沒有，每天晚上還被家暴，「懷孕5個月差點落胎」，才嚇得逃離男方魔掌，事後獨自生下大女兒。

後來又遇到多金的新任男友，交往1年發現懷孕，沒想到對方是個有婦之夫，男友也坦言「只是想玩玩而已」，事後又自己生下小女兒。豈料結局神展開，原PO與前女友舊情復燃，目前兩大兩小同住一個屋簷下，更自曝為了報復前女友，竟在小孩面前激戰一番。

文章曝光後，引來一票網友質疑是幻想文，更無言大罵「這篇文我打59分不及格，下次再來」、「為什麼要在她女兒面前愛愛？是有刺激感嗎」、「寫作一點都沒進步」、「你也很要不得，小孩畢竟無辜吧」、「以後準備下地獄吧」。

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