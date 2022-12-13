街友推輪椅走1.5公里偷走信封內2千元　車號遭鎖定賴不掉

▲楊姓女街友推著輪椅到公寓外偷走放在信箱內的2000元，被警方調閱監視器循線找到。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

72歲楊姓女街友從台北火車站推著輪椅步行1.5公里，走到長春路某公寓門口停下來，伸手從信箱中拿出1個信封，抽走裡面的2000元現金後，把信封放回去走人，失主發現錢不見報案，警方調閱監視器，從輪椅上用白色漆字「310」，找到楊女涉嫌重大，楊女極力否認犯行，更不說怎麼知道特定信箱內有錢，台北地檢署13日依竊盜罪起訴。

據了解，這起竊盜案的被害人在5月間，約好要交付2000元給友人，但為求方便，所以直接把現金放在信封裡，丟進信箱等友人自己去拿，沒想到友人當天就告知，信封內是空的，被害人驚覺遭竊報案。

警方從案發地長春路公寓附近開始，調閱監視器回追，發現1名推著編號310輪椅的楊女涉嫌重大，檢察官調查發現，這名楊女神通廣大，除了這次精準找到有錢的信箱外，之前也常常撿到高價筆電、手機、皮夾，楊女也因時常因此遭傳喚，因自己居無定所，還會定期打電話到地檢署詢問，「我最近有沒有要出庭？」

過去楊女被控侵占他人遺失的電腦案時，因為物歸原主，獲得原諒撤告，但對於這次的長春路現金竊案，楊女卻堅決否認犯行，堅稱在長春路上的監視器並沒有拍到輪椅編號，無法證明是她行竊的，但檢察官調查後仍依相關事證將她提起公訴。