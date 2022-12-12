林楚茵自曝有抖音帳號　喊話要全民監督非「綠能你不能」

▲林楚茵指出抖音議題並非「綠能你不能」，需要全民來監督。（圖／林楚茵提供）

記者江采蓁／綜合報導

中國短影音平台抖音、TikTok（國際版）、小紅書近來因資安問題引起國際關注，我國數位發展部也於12月5日禁止行政院及其所屬部會使用抖音。對此，民進黨立委林楚茵12日在臉書表示，自己也有抖音帳號，就是曾經使用過才知道抖音是什麼，抖音問題是她擔任立委以來一直關注的議題，並不是「綠能你不能」。

林楚茵指出，自己擁有抖音帳號，就如同擁有IG、臉書帳號一樣，「就是曾經使用過，才知道抖音是什麼！」她表示，透過使用臉書、抖音、IG等社群平台的經驗，讓她更加注重平台上發生的問題，就像她持續監督臉書上的「詐騙手法與假帳號犯罪行為」一樣，任何透過社群平台散播的錯假消息，還有試圖操作輿論、個資外流等問題，都是她身為立委會全面監督的。

林楚茵提到，然而比起臉書，抖音有中國央視入股，讓抖音的問題更加嚴重與複雜，這是政府必須更重視的因素，《紐約郵報》甚至形容中共已將抖音「武器化」，這也是她擔任立委以來一直關注的議題，所以並非「綠能你不能」，而是抖音的問題要請全民來監督。

此外，林楚茵表示，抖音這類網路社群軟體，最大的特性是任何人都可建立帳號與上傳影片，但沒有任何事實查核的機制，所以充斥著虛假訊息，更成為大陸「認知作戰」的溫床，尤其是美國聯邦調查局上個月已證實抖音受到中共跨國操控，利用其收集大量數據，影響輿情。她最後提醒，嘲諷與梗圖或許能幫忙創造流量，卻無法解決大陸正透過抖音等網路社群媒體影響台灣的事實，她呼籲「切莫當大陸認知作戰的在地協力者！」