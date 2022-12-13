安衛家族執行成果績效評比競賽　台南表現優異大獲肯定

▲「安全衛生群組合作伙伴執行成果績效評比競賽」，台南奪取總冠軍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部職安署12日至13日辦理「安全衛生群組合作伙伴執行成果績效評比競賽」，台南由「2022數位科技-職業安全衛生永續發展研討會」獲得特優獎的奇美醫院安衛家族及優等獎的群創樹谷安衛家族、東陽安衛家族代表參加，與勞動部職衛署「安全伙伴」、「職業安全衛生促進會」成員共同競賽，奪取總冠軍。

本次競賽就其安全衛生組織 架構、計畫項目推動及主動指標(含海報展示)、降災績效(被動指標)、推動優質工作環境及防災創意等進行評比。奇美醫院安衛家族運作績效特色在於與家族成員間的「一起美麗」，不藏私的奇美醫院安衛家族從體系內的資源共享，到家族成員的互助合作、互助成長，往外擴展至跨產業的合作，除了家族成員主動式檢視工作環境，進行改善強化管理並透過平台資源與成員訊息交流外，又增加異業間互相交流、推廣健康醫院認證、母性健康保護、職場健康管理實務、安衛家族運作績效分享等，在推動優質工作環境及防災創意方面提出：「工作改善-電動升降搬運、理貨作業」，並導入「無線尿量及輸液量磅秤暨監測警示系統」、「智能疫苗劑量分裝機」及「BNT疫苗瓶翻轉機」等措施。

群創樹谷安衛家族運作績效特色在於推動9項職安精進方案，包括：1、設備安全設計委外審查；2、作業環境監測系統；3、靜電消除器系統卡控；4、證照管理系統；5、智能IR紅外線熱像儀6.承攬商人臉辨識；7、太陽能發電設置規範與緊急應變；8、生活工傷改善；9、工安體感室等措施，落實主動式指標，以達群策合力創立典範。

東陽實業安衛家族運作績效特色在於：1、訂定關鍵性危害作業之安全作業標準，將作業安全製作成微學習影片，以動態影片取代靜態教材，激發同仁學習意願。2、強化國內安全衛生技術，設置工安體感訓練道場，不定期舉辦工安體感&現場示範觀摩宣導會。3、善用科技防災，強化廠房安全。4、建立承攬商安全管理APP。代表台南參賽的家族，在簡報內容皆豐富精彩表現亮眼，大獲職業安全衛生署及其他伙伴肯定。

勞工局王鑫基局長表示，台南市在安衛家族績效評選有相當豐富的經驗，本次亦推派出台南市優良的家族參賽，職安署在推動安全衛生促進會、安全伙伴及安衛家族等，在本質上都是相同的，都是利用互相學習，教學相長的概念，並透過一些教育訓練及觀摩，以達到減災的成效。第一天評選結果出爐，代表台南市參賽的「東陽實業安衛家族」及「奇美醫院安衛家族」分別獲得「安衛家族」組的分組冠軍及亞軍；另在「安全伙伴」組成績亦大放異彩，分組冠、亞軍同樣由來自台南的「奇美實業」及「東陽實業」奪獎。第二天由「安全伙伴」、「職業安全衛生促進會」及「安衛家族」各組最優秀的前兩名共6隊進行終局競賽，經過一番激烈角逐，最後結果由「奇美實業」獲得總冠軍。