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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農表態支持兵役延長！　國民黨：到底站邊總統府還是國防部？

▲▼吳怡農第二場政見發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳怡農曾說兵役制度可維持4個月，如今卻支持適度延長兵役。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農今（13）日發表國安政策，國民黨文傳會副主委林家興表示，當前輿論聚焦兵役期程問題，對於義務役役期由現行四個月延長至一年，原本國防部長邱國正已表示將於年底前公告，隨後總統府竟打臉國防部稱仍在「意見評估中」，而吳怡農今提出國防4政見，又表態支持役期延長，那是否該講清楚，對於兵役役期問題，到底站在總統府跟國防部的哪一邊？

林家興指出，吳怡農曾在接受媒體訪問時稱認為不必要延長兵役，直言「我們先把4個月的東西做好，證明4個月除了『拔草』還可以學到更多有用的東西，政府才有資格要求再給更多的時間。」結果現在吳怡農卻說「適度延長役期是他一貫主張」，當吳怡農今日政策記者會依然迴避討論服役訓練內容的具體改革，卻又拿出自家民調說支持兵役延長，究竟吳怡農的役期主張為何？外界仍是霧裡看花。

林家興強調，吳怡農連當前兵役時間與訓練內容的問題都無法具體回答，卻高調拋出建立「國土防衛部隊」的新軍，還指出應獨立於三軍之外、可能不受國防部管轄，居心何在？相關政見想法早就被國內軍事專家撰文批評不切實際、不符合戰場實際場景，反而可能對國軍防衛作戰造成傷害，為何不在既有指揮架構內強化國軍後備部隊、警消裝備與量能來完成任務，而要疊床架屋建立新軍？戰時這支部隊又如何與國軍、警消協調？聽誰號令？值得國人深思。

林家興提到，吳怡農說政府在宣布與役期有關的政策之前要充分與社會多溝通，才能獲得社會支持減少阻力，那麼請問吳怡農先生，現在蔡英文政府的國防、兵役政策是否有充分與社會溝通？今日提出的國安政策主張，民進黨有多少人願意買單？上週吳怡農自己不是才未經溝通就貿然拋出松機遷建議題，才造成輿論譁然、連民進黨立委楊曜都反對的窘境嗎？

林家興質疑，吳怡農想成立國土防衛部隊，但是主管機關究竟是國防部、內政部還是哪一個單位，今日都講不清楚，草率拋出又不給具體答案，難道要多頭馬車？當前國防預算吃緊，另立新軍，資源從哪裡來？任務如何協調？不僅內容模糊不清，吳怡農回應媒體提問時更以自己僅是「民間人士」為由，未針對媒體提問的要點回應，吳怡農難道沒想到自己現在是立委補選參選人，提出政策就要負責，有義務釐清人民的質疑？

林家興認為，如果吳怡農如此以民間人士自居，那就讓選民用選票讓他繼續當「民間人士」，不要用外行、不切實際的幻想「裝懂台灣」來戕害中華民國的國家安全，中國國民黨也絕對會用務實穩健的「2D戰略」，同時透過加強國防與各方對話，捍衛中華民國、守護民主自由、維護區域和平到底。

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