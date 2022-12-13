斥「黑道的傀儡」說法荒謬　吳怡農：身邊黑名單倒是很多

▲立委參選人吳怡農駁斥黑道魁儡指控。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市立委補選參選人吳怡農13日表示，社會對於政治人物、政黨有高度期待和要求，這不只是法律問題，應該勇於承擔、面對，期待國民黨立委支持「排黑條款」修法；他也說，「我身邊沒有黑道，黑名單倒是很多啦」，當年爭取民主不是為了讓現在互相謾罵、抹黑，並強調自己不屬於任何派系，駁斥藍營「黑道的魁儡」一說。

吳怡農今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪，主持人黃光芹關注，國民黨參選人王鴻薇將矛頭指向民進黨中常委黃承國，但吳怡農不打王還沒就職市議員就參選立委，反而要求中央處理黃承國，引發綠營基層里長反彈？吳怡農說明，這件事情應該注意的是，開除趙姓黨員之後，台北市黨部進行的改革，當時社會質疑「人頭黨員」，而有人頭黨員存在，才會有後面不當勢力影響的問題。

吳怡農強調，他在擔任台北市黨部主委任內，做了一系列改革和檢討，重新看了每位入黨黨員的申請及檔案，透過公開資料、法院查詢系統，去查人名、地址有沒有觸犯排黑條款，並逐一打電話確認人是存在的，大量重複電話就會退件，「人頭不表示是黑道，但是人頭黨員也不應該存在，因為人頭黨員的存在才會鼓勵不當勢力的影響」，直至他卸任黨部主委前，台北市黨部僅有2.5萬名黨員，外界傳聞4、5千個人頭黨員非事實，多數黨員都是因為認同民進黨理念才加入，不該因為一個人，讓所有黨員都被污名化。

至於王鴻薇質疑吳怡農是「黑道的魁儡」一事，吳怡農說，要澄清這件事情真的很荒謬，「我身邊沒有黑道，黑名單倒是很多啦」，當初黑名單上這麼多人爭取民主制度，讓每個人都有話語權和選票，那一切努力及犧牲，絕對不是要讓今天互相抹黑、謾罵，他當年參選黨部主委，就是因為自己不屬於任何派系。

吳怡農指出，當時北市黨部主委選舉被暫停8個月，是因為兩個候選人之間的競爭變得太負面，影響到民進黨的形象，最後兩人退選，他出來選舉之所以沒有派系鬥爭，就是因為自己不屬於任何派系，藍營要質疑「黑道的魁儡」是凸顯其風度，這是很可惜的。