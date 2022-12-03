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周末小確幸！超商嗑2顆飯糰「只要+5元爽喝奶茶」　零食買1送1

▲▼超商,展示架,御飯糰,飯糰。（圖／ETtoday資料照）

▲7-11祭出周末優惠，早餐吃2顆貼標三角飯糰再加5元就能爽喝飲料。（示意圖／ETtoday資料照）

記者周姈姈／綜合報導

周末睡醒當然要先吃早餐補充活力，就有超商祭出周末2天優惠，任選2顆貼標三角飯糰再加5元就能爽喝奶茶，還要替零食庫補貨，超商除了有指定零嘴下殺買1送1之外，還有果汁買2送2、紅豆牛奶冰棒2件35元等優惠，趕快把握機會省荷包。

7-11門市推出周末好康（12/3-4），早起的鳥兒有蟲吃，只要任選2件貼標三角飯糰，加5元即可喝麥香系列紅／奶／綠茶（375ml），另外還有日式紅豆奶露「+10元多1件」、韓國熊津紅蔘飲「第2件10元」、泰國LoveFarm(酸梅芭樂乾/檸檬乾-蜂蜜檸檬) 「任選買1送1」、越南Le Fruit綜合果汁(百香/芭樂) 「任選買2送2」、日本NIJIYA調酒350ml(青森蘋果蜂蜜/山梨水蜜桃/山形西洋梨) 「任選2件99元」、日本NIJIYA贅澤草莓冰棒「任選2件99元」、原味本舖紅豆牛奶冰棒「2件35元」。

▲▼7-11循環杯。（圖／7-11提供）

▲7-11預計年底前在500家門市提供循環杯服務。（圖／7-11提供）

另外，響應環保署減塑政策，7-11除了自建「OPEN iECO循環杯還杯機」之外，12/14起更將設置門市臨櫃還杯系統，建置通路最大的「循環杯服務模式」，預計於2022年底前提早達標500家門市提供循環杯服務；同時還首創自建「高效智慧回收機」，機台可同時回收PET寶特瓶、乾電池，透過專利AI光學辨識感應，簡易操作可快速回收，年底將達標50家門市設立回收機。

為鼓勵民眾更落實回收，「高效智慧回收機」獨家結合OPEN POINT APP，投入5個寶特瓶或5顆乾電池即可獲得1元購物抵用金或1點OPEN POINT點數回饋(等同1元購物金)。

▲▼TEA TOP第一味。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲TEA TOP「4大飲品第2杯半價喝」剩8天。（圖／TEA TOP第一味提供，下同）

看準天氣變冷，TEA TOP特意網羅4款暖冬熱飲祭出限時「第2杯半價」優惠，優惠品項包括「紫芋西米露」、「珍珠奶茶」、「特濃可可」，以及加了珍珠、芋圓搭配奶茶的「當代雙Q」，即日起至12月9日限時8天通通可以爽喝「任選第2杯半價」，手搖控趕緊衝。

▲▼TEA TOP第一味。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲紫芋西米露也有第2杯半價優惠。

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