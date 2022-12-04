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年底最殺！超商爽喝「大杯美式27元、拿鐵39元」　零食第2件10元

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11指定7大咖啡飲品可享組合價1212元。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

在聖誕節來臨之前，搶先迎來的是盛大的「雙十二」優惠，就有超商一口氣推出7大咖啡飲品組合優惠價1212元，包含民眾最愛的大杯美式、拿鐵，換算下來美式只要27元、拿鐵39元，買到就是賺到；另外還有零食優惠，指定品項限時下殺第2件10元。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取推出「歡慶雙十二」優惠，12/6起至12/13止連續8天，共有7大咖啡飲品可享組合價1212元，品項為CITY CAFE大杯美式45杯、CITY CAFE大杯拿鐵32杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶30杯、CITY TEA四季春純奶青或經典純奶茶任選35杯、CITY PRIMA精品拿鐵或美式任選20杯。

世界盃足球賽正火熱開踢，7-11即日起至12/27前也有「零食博覽會」，引進多款異國代購零食，限時可享任選第2件10元優惠。另外，7-11 i預購即日起至12/12前可享全站免運，眾多品項有最低4折、買1送1等優惠；12/12起至12/16止，全電商平台包裹於7-11取件，領取包裹時可獲7元購物抵用券，可直接刷讀紙本條碼進行折抵，消費者亦可選擇結帳時報OP會員即可直接存入OPEN POINT APP（單筆最高可獲得5組）。

▲▼Mister Donut聖誕節甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）

▲超Q聖誕節限定甜甜圈來了。（圖／Mister Donut提供，下同）

Mister Donut聖誕節限定甜甜圈來了，首推超可愛的「耶誕樹」造型甜甜圈，選用鬆軟巧貝製成耶誕樹形狀，外頭裹上濃郁抹茶巧克力沾醬，再擠上酸甜草莓鮮奶油增添口感，最後灑滿蘋果可可醬、可可棒及水果彩色米點綴，神還原聖誕樹的造型，可愛爆表。

▲▼Mister Donut聖誕節甜甜圈。（圖／Mister Donut提供）

▲今年一共網羅3款可愛造型甜甜圈。

加碼還有Q萌的「優格熊太郎」、「可可熊太郎」2種選擇，通通是可愛熊熊戴上聖誕帽的療癒模樣，口味部分則分別選用優格可可沾醬搭配鮮奶油內餡、可可沾醬擠進巧克力鮮奶油餡，大口咬下超滿足，即日起於全門市開賣，提醒耶誕樹甜甜圈12月9日起才會上市，且至12月4日前還可享買6送3優惠，只要購買指定品項即可享有優惠，各門市數量有限、售完為止。

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