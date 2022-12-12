新港奉天宮國際媽祖文化節　青年藝術家結合社區華麗踩街

▲▼新港奉天宮國際媽祖文化節一文化開鑼藝術踩街。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

邁入第15年的「新港奉天宮國際媽祖文化節」， 今年首次在新港街面舉行藝術踩街，除了邀請在地社團及社區阿公阿嬤走出戶外，來自全台23支隊伍和專業表演團隊共襄盛舉，踩街團隊人數超過 1500 人，華麗的陣容，彩妝新港小鎮，非常有看頭。

今年的藝術踩街特別邀請蔡佳吟、黃啟軒（芃芓藝術工作室）、徐瑞陽（Dijia 佇這生活）3位青年藝術家，透過媒合進駐安和、西庄（全安醫事 C 據點）、板頭三個社區, 從發想到製作踩街道具，短短的 39 小時激發令人意想不到的創意。2位前雲門舞集舞者邱怡文和林筱倩也進駐社區，配合社區發想主題，發展出具有特色的踩街肢體律動。

由國立新港藝術高中、新港國中、新港國小、文昌國小及古民國小組成的新港教育聯隊，是一支超過百人的踩街聯隊，由藝高熱舞社、新港國中及文昌國小國樂社、新港國小舞蹈社團及宋江陣聯合演出精采的大匯演。

安和社區從西遊記發想，有唐三藏、孫悟空、沙悟淨、孔雀公主及蜘蛛精大偶，與林筱倩老師編創出安和嬉遊記的肢體律動；西庄社區及全安醫事 C 據點延續踩街主題-眾神派對，發想出香客拜拜會準備的水果，由阿公阿嬤親手縫製蘋果、葡萄和鳳梨水果裝；板頭社區以長天宮奉祀的南極仙翁為主題，製作白鶴道具，搭配肢體律動與邱怡文老師發展出「有~ 鶴 (好) 舞」。

媽祖文化節藝起踩街社區總動員，踩街隊伍由縣長翁章梁、立委陳明文、新港鄉長林茂盛、奉天宮董事長何達煌和地方各界鳴笛出發，參與遊行的隊伍發揮巧思，創意打扮，道具服裝樣樣DIY，點綴出新港五彩繽紛的藍天。