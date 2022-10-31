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嘉義地檢署新港反賄選宣導　提醒買票重判3至10年

▲▼ 嘉義地檢署新港反賄選 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲▼ 嘉義地檢署新港反賄選 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

年底選舉將至，嘉義地檢署為塑造乾淨公平選風，除積極查賄外，也加強結合地方特色活動從事反賄選宣導工作，30日)上午，在新港國中活動中心於財團法人新港奉天宮主辦，社團法人嘉義縣扶緣服務協會承辦的「媽祖情、愛勢大人、樂活人生」嘉年華會大串演活動中進行反賄選宣導。


活動開場由舞鳳軒二師兄領隊的新港素園鑼鼓隊揭開序幕，並邀請郭月照老師來帶大家跳大會操。再來登場的嘉年華大串演節目，除了大潭、安和、海瀛、中洋福龍、扶緣素園等各據點長輩團們的表演，還有嘉義市與新港的新住民姐妹、素園寶貝團、素園姊妹~攢ㄉㄟˊ團也一起來參與盛會，另有彩妝老師及新住民志工為老勢大進行免費彩妝服務及慢飛天使站的咖啡服務。

▲▼ 嘉義地檢署新港反賄選 。（圖／嘉義地檢署提供）


觀護人蔡秀琴亦帶領榮譽觀護人上台進行「抓賄!查賄!來真的!」及「不買票、不賣票」的反賄選宣導活動，以107年選舉查察賄選績效全國第一，起訴296件，核發檢舉獎金2415萬元，今年迄今已查獲多起違反選罷法案件偵辦中，包含候選人以30萬元「搓湯圓」賄選，以贈送「電風扇」、「茶葉、干貝醬」、「燻茶鵝」等禮品買票，以「請吃飯、辦桌」賄選，更有數起以「現金」買票案件，候選人及樁腳分別遭交保候傳或向法院聲請羈押禁見獲准，其中一件已經被起訴，透過「強力的查賄，就是最好的反賄」，貫徹速查嚴辦，讓在場者對嘉檢「抓賄 來真的!」很有感。

▲▼ 嘉義地檢署新港反賄選 。（圖／嘉義地檢署提供）

並呼籲在場的貴賓、各參選人、老勢大人及新住民選民，攏來作伙支持「乾淨選舉」，提醒候選人買票重判3年至10年，拜託選民千萬毋湯為還人情或賺小錢來幫人買票或賣票，賄選都是犯法的，幫人買票刑責3年至10年，賣票刑責判3年以下，還可能被併科數倍的罰金，所以不管候選人還是選民，若是發現賄選，要打0800-024-099，來電檢舉拿50至500萬元的獎金。最後並透過有獎徵答活潑方式強化在場者的反賄理念。


嘉義地檢署揪你做伙，齊心反賄，來電打賄，獎金到位。嘉檢呼籲，以禮品、餐宴、旅遊或金錢等好處，向選民換取選票的對價，均屬賄選行為，籲請民眾見聞賄選情事時，勇敢檢舉，最高可獲得500萬元獎金。

檢舉專線為（05）2752548、傳真機（05）2780445或免付費專線0800-024-099。

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