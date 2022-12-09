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寄杯咖啡不能換！「全家APP」大當機只能現金結帳　上班族全崩潰

▲▼全家APP當機（圖／翻攝全家APP）

▲全家APP一早當機，上班族無法兌換咖啡。（圖／翻攝全家APP）

記者蕭筠／台北報導

上班族全崩潰！全家超商今（9）日一早約8時半左右APP驚傳故障，店員透露僅能使用現金結帳，且線上寄杯咖啡也無法兌換，讓不少人哀嚎「櫃檯說壞了」、「受害+1」、「壞掉了～上班時間壞掉很毋湯」，截至目前為止仍未修復，引發不小討論。

一名網友於PTT上發文透露，今日一早至全家門市兌換咖啡時才發現APP壞掉，讓他無奈表示：「早上一堆人在櫃檯前狂刷手機，不知道如果已經點好咖啡，但APP打不開那該怎麼處理呢？付現嗎？」貼文釣出一票苦主留言「壞掉+1 其他商品只能結現金」、「連櫃檯結帳也不能用全盈或是famipay」、「+1上班排隊排好久」。

《ETtoday新聞雲》實際打開APP畫面，截至目前為止仍未修復，店員也指出因許多民眾沒帶現金只能用線上支付，再加上連咖啡都無法兌換，十分崩潰。

對此，業者也緊急做出最新回應表示：「因租用電信公司之網路機房無預警停電，致使與會員相關功能連線受到影響，目前已積極處理並陸續恢復中，造成消費者不便，敬請見諒。」

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