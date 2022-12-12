台東最美星空北上打造限定展　3大贈獎活動還有機會抽機票

▲台東最美星空北上打造限定展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近來獲獎連連的台東最美星空活動，為分享得獎喜悅並推廣台東最美星空，台東縣政府特別與台北京站時尚廣場合作，自今年12月13日起至2023年1月11日在京站時尚廣場1樓，設置「台東最美星空北漂限定展」，將台東最美星空音樂會的藝術裝置搬到台北，讓民眾拍照分享，並邀請最美星空顧問屋頂上的天文學家李昫岱博士辦理星空講堂，帶領大家探索星空，並規劃3大贈獎活動，可抽北東來回機票，歡迎民眾踴躍參加。



台東縣政府表示，台東最美星空接連獲得2022美國創意大獎Muse Creative Award金獎、2022倫敦設計大獎London Design Awards等國際獎項及第9屆台灣活動卓越獎公共服務類金質獎、評審特別獎肯定。「台東最美星空北漂限定展」展區設計亮點，由致力提倡永續藝術的「台灣藝術創意無極限協會」理事長何景揚（蘇打綠阿福）及曾獲金點設計獎、義大利A’Design Award 白金獎的設計師詹明旎和長友大輔設計的入口藝術裝置，特別北漂至京站展出，裝置以回收木棧板及回收螢幕增光膜打造，整體展區也以永續可回收或再利用材質製作，內容也結合了星空星等點位介紹及台東特色觀光景點資訊。

活動也規劃「拍照抽」、「留言抽」及「濾鏡抽」3大贈獎活動，民眾只要拍照或留言就有機會獲得最美星空紀念品，「拍照抽」在限定展中拍照並上傳至台東最美星空FB粉絲專頁指定貼文留言處，即可抽最美星空紀念品；在最美星空音樂會經典環節之一，邀請民眾「留言抽」，活動動期間京站時尚廣場臉書募集民眾留言，每週一將抽出3組留言登上北漂限定展螢幕播放並可獲得最美星空紀念品；週末加碼「濾鏡抽」台東最美星空特別推出專屬的IG濾鏡，展覽期間每週六、週日14:00-20:00，至展區出示使用濾鏡拍照並分享於個人IG的畫面，即可登記抽台東到台北雙人來回機票一組！

另外，12月17日規劃「星空知識小教室」，邀請連續5年擔任最美星空顧問李昫岱博士開課，這5年來李昫岱已在台東開設有近百場、場場秒殺的最美星空導覽，此次最美星空北漂課程，李昫岱特別規劃分享2023年不能錯過的7個天象及台東星空的美妙，即日起至12/14民眾只要憑京站會員及不限金額消費發票即可至京站1樓服務中心報名，完整參加完「星空知識小教室」活動之民眾可獲得100%回收寶特瓶製造的最美星空永續紀念品「閃閃亮晶巾」。