環保集點年末大放送　綠色消費最高回饋50%

▲環保集點年末大放送。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

12月份是充滿感恩與分享愛的季節，你決定好今年的聖誕節交換禮物了嗎？環保署為鼓勵民眾培養綠色消費習慣、享受實質環保回饋，舉辦「生活更淨零‧綠點大放送」活動，凡於12月5日起至31日期間，使用「環保集點APP」綠點做兌換或折抵滿2,000點，即可再獲回贈1,000綠點，等同最高50%回饋！且這次人人有獎，不必抽也不必搶換，在時間內兌換通通可享回饋，台東縣環保局歡迎縣民踴躍參與，更多活動相關資訊可至「環保集點」網頁(https://reurl.cc/pZY45d)查看。

縣長饒慶鈴表示，響應友善環境的綠生活態度，民眾可挑選非塑膠製品、天然不含化學成分，再生或二手之環保產品作為綠色禮物，如環保隨行杯、木製餐具碗盤、天然沐浴用品等，傳遞送禮者心意的同時還能實踐環保哦！

環保局則指出，台東縣近年推動環保綠生活及綠色消費等實際行動，都在提醒每一位地球公民友善地球的共同責任，從改變生活習慣做起，響應低碳行動於日常生活，才能促進資源的永續利用，共創對土地好、對人也好的低碳家園。

眾多環保好康活動都在「環保集點」APP！環保局呼籲即刻下載並透過手機號碼註冊成為會員，也提醒環保集點會員，立即登入帳戶查看是否有即將到期的點數，一起響應淨零綠生活、享受更多實質回饋！