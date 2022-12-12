　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

耶誕跨年趴1月衝第三波高峰　沈政男示警「還沒確診下一個就是你」

▲▼天氣 變天 鋒面報到 口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲戶外口罩令解除，路上仍可見民眾戴緊緊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許力方／綜合報導

疫情逐漸解封，隨著邊境、口罩令放寬，民眾盼能恢復正常生活。精神科醫師沈政男觀察確診數據，認為「曲線已經反轉，接下來就要上揚了。」因為大家鬆綁防疫，預計一月中旬將迎來第三波疫情高峰，高度可能不會超過前一波的5萬，也不見得不會衝出一個新高峰，「耶誕與跨年很多人興致勃勃，你如果還沒確診，有可能就是下一位。」

沈政男10日指出，大家都去度假了，但依據確診數據顯示，連續增加確診率，代表曲線已經反轉，接下來就要上揚了，原因是大家鬆綁防疫，疫苗保護力降低，民眾打疫苗的動力減弱，加上新型變種病毒進來了。預計一月中旬，第三波疫情就會達到高峰，高度可能不會超過前一波的高峰5.4萬例，但要注意，因防疫鬆綁，也不能排除衝出一波新高峰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲　▼2022.12.11累積確診分布（圖／疾管署）

▲1211累積確診分布。（圖／疾管署）

沈政男認為，最近還是可看到名人、且相當小心的人確診，因此提醒民眾，如果不想確診還是要小心，繼續做好個人防護，12日是否跌破萬例？「如果沒有，那麼今年就是沒有了。」至於耶誕、跨年活動，很多人興致勃勃，很可能下一位就是還沒確診過的人。

「解封與疫苗保護力漸減，再加上年節的人流指數上升，第三波會是多大一波切莫小覷。」沈政男大膽預告，第三波高峰將在明年一月中旬達到高峰，三月份春暖花開，台灣就可以達成向歐美一樣的感染程度，把新增壓到很低的數字，真正解封了。

中央流行疫情指揮中心11日公布，國內新增1萬4034例本土確診，比4日增加8.1%，比前一周下降0.5%。發言人莊人祥分析，疫情連續3天較前一周同期升溫，但總確診數和前一周相比還是持平，研判12日的確診數還會再增加，短期內應該看不到本土確診數低於「萬例」大關。

▼解封後迎首波大型耶誕、跨年活動。（圖／資料照）

▲新北歡樂耶誕城已於雙11開城，重磅活動「巨星耶誕演唱會」12月10日、11日晚上6點至10點登場共邀集20組巨星輪番上陣。（圖／新北市觀旅局提供）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►超好用「抗菌洗衣精」特價必囤！加碼「奉天宮金虎爺手工皂」洗出好運

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
世界盃引爆足球戰爭　兩國直接場外「激戰100小時」
C羅淚別世界盃　首發聲了！
一年最快降溫！「直逼寒流」全台有感12°C　更猛冷氣團灌頂
「機器吞人」驚悚片曝光！台南工人遭捲入慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣四面環海「海鮮特別貴」！內行人揭黑幕：這群人賺走了

耶誕跨年趴1月再衝第三波高峰　醫示警「還沒確診下一個就是你」

暖冬異常「文蛤大量暴斃」！超慘養殖戶4公頃全死光　賠掉700萬　

美女房產專家獲贈「超迷你權狀」！朋友見可愛造型狂問：哪裡買

未婚妻幫點晚餐甜喊「上班加油」！外送員見訂單細節笑噴：尷尬了

日本「雞蛋1顆5元」收入卻是台灣2倍　一票人傻了：為何蛋比別人貴

一年最快降溫！下周「直逼寒流」全台有感12°C　更猛冷氣團灌頂

理科太太賣諮商筆記被罵翻！衛生局回應了：她很聰明

快訊／第25號颱風「帕卡」今晚生成　東北季風影響明北部防大雨

國考前「快篩2條線」！他做一決定被讚爆：絕對會上榜

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

男騎車抽菸被警攔查！　意外重逢失散20年母親

54歲伊能靜認「有醫美」：很正常　否認婚變誇秦昊「拍手就頭條XD」

柴柴公園挖出「神祕大石頭」 癡笑守整夜...媽：靠近會低吼

高雄女警疑恍神肇禍！　擦撞2車彈飛翻轉360度

水餃煮到「皮餡分離」他傻眼：這是炒飯喔？

台灣四面環海「海鮮特別貴」！內行人揭黑幕：這群人賺走了

耶誕跨年趴1月再衝第三波高峰　醫示警「還沒確診下一個就是你」

暖冬異常「文蛤大量暴斃」！超慘養殖戶4公頃全死光　賠掉700萬　

美女房產專家獲贈「超迷你權狀」！朋友見可愛造型狂問：哪裡買

未婚妻幫點晚餐甜喊「上班加油」！外送員見訂單細節笑噴：尷尬了

日本「雞蛋1顆5元」收入卻是台灣2倍　一票人傻了：為何蛋比別人貴

一年最快降溫！下周「直逼寒流」全台有感12°C　更猛冷氣團灌頂

理科太太賣諮商筆記被罵翻！衛生局回應了：她很聰明

快訊／第25號颱風「帕卡」今晚生成　東北季風影響明北部防大雨

國考前「快篩2條線」！他做一決定被讚爆：絕對會上榜

桃園、龜山4.8萬戶「大停水16小時」！今凌晨4點起斷水

墨西哥驚傳「6.0極淺層地震」　當地人嚇PO超晃影片

台灣四面環海「海鮮特別貴」！內行人揭黑幕：這群人賺走了

張宗憲爭議4分打　PLG特殊「妨礙中籃挑戰」條例引熱議

妙齡OL內衣褲被2噁賊先後偷走　網友分析案情被推爆：你竊盜系？

耶誕跨年趴1月再衝第三波高峰　醫示警「還沒確診下一個就是你」

世界盃》西班牙小奶狗金童讓公主都戀愛了　十大熱門球星你也被圈粉了嗎？

暖冬異常「文蛤大量暴斃」！超慘養殖戶4公頃全死光　賠掉700萬　

美女房產專家獲贈「超迷你權狀」！朋友見可愛造型狂問：哪裡買

擊敗英格蘭嗨爆　巴黎香榭大道午夜暴動⋯警狂射催淚彈

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

生活熱門新聞

理科太太賣諮商筆記！衛生局回應了

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

寶雅賣1物「牙醫診所才有」　內行曝：超方便

帶450萬名錶來台　一開行李慘遭沒收

乘客不會說話「預約2天後搭車」　他1舉動！逼哭千人

快訊／第25號颱風「帕卡」今晚生成　東北季風影響明北部防大雨

一年最快降溫！更猛直逼寒流12°C

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

全台急凍恐探10℃↓　最強冷空氣灌頂時間曝

寒流要來了！下周急凍10°C迎初雪

4星座佛祖保佑一生　總是逢凶化吉

FB剩老人用？　鄉民揭2致命傷：都用抖音、小紅書

日雞蛋1顆5元　收入卻是台灣2倍

小新路跑負評爆炸　主辦單位回應

更多熱門

相關新聞

國考前「快篩2條線」！他做一決定被讚爆

國考前「快篩2條線」！他做一決定被讚爆

111年度地方特考10日開考，此次吸引了超過4萬人報考。一名男子去年考試只差2分就上榜，豈料今年應試前「喉嚨癢癢的」，快篩後發現確診，當即下了決定，不到考場禍害眾人，暖心的舉動曝光後，讓不少網友直喊「明年一定上」。

疫情3年！南韓從「口罩之亂」走到明年鬆綁

疫情3年！南韓從「口罩之亂」走到明年鬆綁

估流感大爆發時間！醫示警：風雨欲來

估流感大爆發時間！醫示警：風雨欲來

疫情解封！邁入21年織襪芭樂節上場　萬人湧入大爆滿

疫情解封！邁入21年織襪芭樂節上場　萬人湧入大爆滿

20多歲男「二度感染」死亡！　發燒4天還吐血

20多歲男「二度感染」死亡！　發燒4天還吐血

關鍵字：

疫情新冠肺炎台灣防疫沈政男

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤激戰37歲鮮肉！羞認：每次都送醫

C羅淚別世界盃首發聲

理科太太賣諮商筆記！衛生局回應了

台南工人維修一半遭捲入　想逃仍慘死

蔡允潔出道最大尺度！老公忍不住了

百歲人瑞喜喪　子孫靈前打成一團鬧出人命

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

手搖飲加1料「無糖也228大卡」　

寶雅賣1物「牙醫診所才有」　內行曝：超方便

「年輕人去哪工作？」　8年級生揭真相

帶450萬名錶來台　一開行李慘遭沒收

反骨男孩酷炫「大動作徵助理」！

乘客不會說話「預約2天後搭車」　他1舉動！逼哭千人

世界盃導火線　兩國直接場外激戰

情侶機車雙載車禍！女友側坐仰摔慘遭聯結車輾斃

更多

最夯影音

更多
世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》
70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面