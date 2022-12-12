耶誕跨年趴1月再衝第三波高峰　醫示警「還沒確診下一個就是你」

▲戶外口罩令解除，路上仍可見民眾戴緊緊。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許力方／綜合報導

疫情逐漸解封，隨著邊境、口罩令放寬，民眾盼能恢復正常生活。精神科醫師沈政男觀察確診數據，認為「曲線已經反轉，接下來就要上揚了。」因為大家鬆綁防疫，預計一月中旬將迎來第三波疫情高峰，高度可能不會超過前一波的5萬，也不見得不會衝出一個新高峰，「耶誕與跨年很多人興致勃勃，你如果還沒確診，有可能就是下一位。」

沈政男10日指出，大家都去度假了，但依據確診數據顯示，連續增加確診率，代表曲線已經反轉，接下來就要上揚了，原因是大家鬆綁防疫，疫苗保護力降低，民眾打疫苗的動力減弱，加上新型變種病毒進來了。預計一月中旬，第三波疫情就會達到高峰，高度可能不會超過前一波的高峰5.4萬例，但要注意，因防疫鬆綁，也不能排除衝出一波新高峰。

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▲1211累積確診分布。（圖／疾管署）



沈政男認為，最近還是可看到名人、且相當小心的人確診，因此提醒民眾，如果不想確診還是要小心，繼續做好個人防護，12日是否跌破萬例？「如果沒有，那麼今年就是沒有了。」至於耶誕、跨年活動，很多人興致勃勃，很可能下一位就是還沒確診過的人。

「解封與疫苗保護力漸減，再加上年節的人流指數上升，第三波會是多大一波切莫小覷。」沈政男大膽預告，第三波高峰將在明年一月中旬達到高峰，三月份春暖花開，台灣就可以達成向歐美一樣的感染程度，把新增壓到很低的數字，真正解封了。

中央流行疫情指揮中心11日公布，國內新增1萬4034例本土確診，比4日增加8.1%，比前一周下降0.5%。發言人莊人祥分析，疫情連續3天較前一周同期升溫，但總確診數和前一周相比還是持平，研判12日的確診數還會再增加，短期內應該看不到本土確診數低於「萬例」大關。

▼解封後迎首波大型耶誕、跨年活動。（圖／資料照）



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