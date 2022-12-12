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戶外口罩令「解除快半月」　見台人2舉動他不解：沒人知道嗎

▲▼今日中北部、宜花受東北季風增強影響，越晚溫度越下降，天氣,行人,路人,疫情,口罩,斑馬線,過馬路,人潮,解封,防疫,人流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO看到路上民眾仍戴口罩，大呼想不透。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

先前疫情稍微緩解時，一派人秒要求鬆綁口罩令，但月初國內戶外口罩令已解除，民眾「脫罩上路」反而被當成異類。就有網友出門時，看到很多人都掛著口罩，不禁直呼從沒對一件事這麼驚訝過，「為什麼？真的想不透捏？」直批台灣人被吃定「不敢出來哭」，「看看歐美國家好嗎？口罩是三X啦？」

這位網友在PTT的政黑板（HatePolitics）發文，「是沒人知道戶外不用戴口罩了嗎？」文中語氣相當不解，「從來沒對一件事這麼驚訝過，明明一票人接種三劑疫苗，戶外也可以不用戴口罩，為什麼我要出門，還看到大家都在戴口罩？」大呼想不透之外，他也批台灣人，「難怪台灣勞工是某人心中最軟的一塊，吃定你們不敢出來哭啊！看看歐美國家好嗎？口罩是三X啦？」

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貼文一出，就有人認同道，「就說哭夭解封根本智障」、「板上一堆人說得好像全民迫不及待戶外不戴口罩的樣子，這幾天觀察下來，路上大概90%以上都還是戴著」、「一堆哭夭民進黨強制戴口罩的，一解放還不是戴著，笑死」、「台灣人真的好奴喔！」

不過，有網友對原PO的論點更為不解，「笑死，多久沒有出社會才覺得台灣出門沒戴口罩喔？疫情前台灣出門戴口罩就是5成，差別在於是醫療用還是布的」、「口罩台灣那時候減產，是因為醫療用需求沒那麼多，大部分習慣性是戴布口罩。戴口罩在台灣，光通勤，公車上、騎車的，起碼一半有戴，早就是習慣了，只是布口罩跟醫療用的區別。」

也有網友熱議繼續戴的原因，「戴口罩減少其他流行病感染，管那麼多是太閒膩」、「懶得化妝」、「如果是大台北 連日陰雨，還是戴著吧！一般感冒也很費事耶」、「沒什麼好想不透，這不過就是從眾罷了」、「走進店裡還不是戴起來，又不是室內解禁了」、「到室內還不是要戴，當然先戴好」、「還沒疫情就戴口罩了，因為鼻子過敏啊！」

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