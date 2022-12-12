掌握14億人的出行軌跡！　大陸「行程碼」13日正式下線

▲大陸下線行程碼。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸官方12日凌晨突然發布了關於下線「行程碼」服務的公告，這意味著一度掌控著全中國民眾出行軌跡的行程碼，即將正式成為歷史。大陸因疫情爆發推出「行程碼」，此後3年民眾進出每一個場所必須掃碼，也就是透過手機可掌握每一個人的行蹤，後期官方更以違法賦碼方式，達到某些非防疫目的，限制民眾出行。

據《新華網》報導，中國信息通信研究院12日凌晨發布消息，為深入貫徹黨中央、國務院關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精準做好防控工作的決策部署，根據國務院聯防聯控機制綜合組有關要求，12月13日0時起，正式下線「通信行程卡」服務。「通信行程卡」短信、網頁、微信小程式、支付寶小程式、 APP等查詢管道將同步下線。

3年前，大陸三大電信公司於2020年2月推出通信大數據行程卡，俗稱「行程碼」，旨在透過手機可掌握每一個人的行蹤。人民進出每一個場所必須掃碼，除「健康碼」顯示綠碼外，還需同步查驗「行程碼」，確定過去14天（後縮短為7天）未去過高中風險區，方可進入。

大陸剛開始通過使用健康碼、行程碼、核酸碼等數位管理工具，對於遏制疫情擴散傳播、有效管控疫情，其作用不容小覷。但與此同時，也出現一些地方政府濫用這些數位工具，通過違法賦碼或通過濫用彈窗等措施限制人員流動以達到某些非防疫目的，嚴重損害政府威信，嚴重侵犯人民合法權益。

例如今年夏天，河南多間村鎮銀行幾十萬存戶的近400億元人民幣被騙取，鄭州官方竟以違法賦碼方式把上訪的存款戶健康碼變成「紅碼」，限制人員流動，引發輿論譁然。

大陸政府下令通過健康碼、行程碼等大數據工具全面蒐集民眾的姓名、性別、身分證號、電話、出行軌跡、到訪場合等訊息，是當下最完整、最精準的個人訊息數據，涉及到14億人的隱私。