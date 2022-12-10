郭正亮爆賴清德2024副手人選　可能會是「她」

▲蔡英文、賴清德。（資料照／記者屠惠剛、徐文彬攝）



實習記者李密／台北報導

日前副總統賴清德表態參選民進黨主席補選，引外界猜測是否劍指2024總統大選。對此，前立委郭正亮分析，賴清德必須博取總統蔡英文的信任，因為蔡英文依舊掌握各部會任命權，賴清德就算當選黨主席，也必須諮詢蔡英文與各部會的意見。此外，賴清德對外關係較不熟悉，因此郭正亮預測，蔡英文會介入賴清德的副手人選，最有可能推派駐美代表蕭美琴擔任副手，一方面協助外交關係，一方面當監軍。

▲郭正亮。（圖／ETtoday資料照）

郭正亮說，賴清德必須博取蔡英文接受的眼光，逐漸改變蔡英文對他的極不信任。他表示，2019年他還在當立委時也是英系，英系立委普遍都認為賴清德背刺蔡英文，且未來的內閣組成都是由蔡英文控制，賴清德也插不上手，必須諮詢蔡英文與各部會的意見。

郭正亮認為，未來就算賴清德當選黨主席，只要牽涉到政策，各部會也不一定會買帳，且因各部會基本上都是聽蔡英文的意見，因此賴清德若想成為總統候選人，提路線、政策背後都要有人頂著，讓人相信這些是民進黨的政策。

郭正亮分析，賴清德對外關係也不夠熟悉，必須經過美國爸爸的認證，未來應會以黨主席的身分訪問美國，美國也會對他從嚴檢視。他認為，若蔡英文認為民進黨其他候選人都已經進加護病房，大概只有賴清德可選，這時就會選擇介入賴清德的副手，他預測，最有可能的人選就是蕭美琴，因為剛好能補足賴清德對外交的不熟悉。郭正亮指出，現在江湖上就傳言，蕭美琴可能會跟吳釗燮對調，讓她回來熟悉國內狀況以外，也能當賴清德的監軍。

▲蕭美琴。（資料照／記者李毓康攝）