綠委開轟敗選檢討無重點　民進黨列15項：深入討論不迴避

▲民進黨發言人黃彩玲。（資料照／記者林敬旻攝）

文／中央社

民進黨立委劉世芳10日提出放任賄選頻傳、重北輕南輔選等4點敗選檢討方向；民進黨晚間表示，地下賭盤、兵役問題、論文事件、防疫成果攻防、網軍及側翼話題等15項議題，未來都會深入討論，不會迴避。 民進黨九合一敗選檢討小組召集人鄭文燦昨天召開首次檢討會議。

劉世芳10日質疑檢討未見重點，並提出包括放任賄選案頻傳、重北輕南輔選、大小綠選前無有效溝通、母雞選擇性幫小雞等4點敗選關鍵。

民進黨發言人黃彩玲晚間回應，感謝立委劉世芳的建議，昨天地方黨部主委的場次，除有提出書面檢討報告，各地主委也在會議中輪流發言。她指出，整體會議進行約兩個半小時，與會成員針對大選檢討發言沒有設限，各種議題都攤在陽光下討論，相關紀錄都會全部彙整成完整報告後，送中常會作為往後選務、政務及決策的重要參考。

黃彩玲說，各地主委在昨天會議中提及許多全國一致的共同問題部分，會彙整釐清、檢討原因，這些問題涵蓋提名機制及時間、黨內整合、輔選活動規劃、選戰議題攻防、假訊息、受疫情及通膨影響的產業及弱勢民眾、年輕人的投票意願及傾向、賄選狀況、地下賭盤影響、兵役問題、執政風格、論文事件、防疫成果攻防、網軍及側翼話題、重大治安事件等等，未來都會深入討論，不會迴避。

另外，黃彩玲表示，縣市個別問題會再深入討論，找出癥結，檢討工作一定會忠實提出問題，並歸納出可能的解決、改善對策。 黃彩玲指出，後續檢討小組還會針對輔選團隊、社會力領域持續進行座談，並會與不同的社會群體進行對話，持續收集各種不同的意見；黨中央也透過立法院黨團同步收集立委們的意見，務求達到深刻檢討與尋求解決方案的目標。