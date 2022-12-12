12人組隊攀加里山…下山清點少1人！男躺登山路徑「頭部創傷」亡

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣府消防局11日傍晚接獲報案，有民眾在加里山登山路徑上倒臥，頭部創傷意識不清，請求救援。南庄分隊派出10名警、義消出勤救援，接觸後發現患者已無呼吸心跳，經現場急救仍回天乏術，消防人員協助搬運患者下山，交由轄區警方及親友處理。

▲12月11日一名山友倒臥在南庄加里山登山路徑上，經通報警消前往救援，該名男性登山客仍然不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

南庄消防分隊11日17時4分接獲消防局勤指中心通報，有1位民眾在加里山登山路徑上距鹿場登山口1.3公里處倒臥，頭部創傷意識不清，請求救援。

南庄分隊與報案人員通話後，取得正確座標，立即整裝集結並通知義消支援前往，合計出動警義消10名，於17時30分集結出發，18時35分接觸患者，發現該名男性患者已無呼吸心跳，經現場急救仍回天乏術，消防人員協助將患者搬運下山，於22時15分搬運至登山口交由家屬及警方處理。

據了解，這隊12人組成的登山隊來自台北，11日上午相約攀登加里山，下午下山後清點發現少1人，同行隊友循路徑回頭尋找，才發現55歲楊姓男隊友倒在登山路徑旁，並且已由其他山友先行報警。同行隊友表示，並不清楚楊姓山友身體狀況，而他腳程較慢，倒臥山徑時並沒有同行隊友發現，警消獲報後接觸患者時已經沒有生命跡象，警方將調查意外發生原因。

苗栗縣政府消防局提醒民眾，登山前請先準備充足的裝備，例如背包、雨衣、食物、水、簡易地圖、手機、燈具、行動電源，若遇身體不適或其他意外，應留意附近有無樁號或特殊景點可供救難人員判別位置，確保能順利救援，平安返家。