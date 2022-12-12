蒙面黑衣男囂張拉槍機！林園暗夜6槍響　轟民宅影片曝光

記者吳奕靖、賴文萱／高雄報導

高雄又發生槍擊案！林園分局轄區12日凌晨發生槍擊事件，一處民宅被人開了6槍，民眾聽到槍響後立即報案，警方趕到現場，調閱監視器畫面鎖定可疑人車追查，目前已尋獲做案用車輛。事實上，該被害人在附近的另處民宅昨天先被人開車衝撞，今天凌晨住處又遭開槍，附近民眾嚇得整晚不敢睡覺，而歹徒開槍的畫面也曝光了。

▲高雄林園槍擊案，民眾拍下整個過程 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

附近鄰居指出，今天半夜凌晨3點睡到一半，突然聽到碰！碰！2聲很大聲的槍聲，讓他馬上驚醒查看，發現對面民宅遭到開槍，沒想到大概隔20分鐘後，再度聽到2聲槍聲，接著3點40分又傳來2聲槍聲，他立刻報警，但也被嚇得整晚不敢睡覺。附近民眾也拍下當時的畫面，影片中，一名男子開車過來之後，蒙面拉槍機，隨後就進到巷子內開槍。

▲高雄林園槍擊案，民眾拍下整個過程 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，住處遭開槍的受害人才剛搬來沒多久，身分單純，家裡有4、5個小孩，昨天他在附近的另一處住宅才剛被人開車衝撞，沒想到住處馬上又遭人在深夜連轟6槍，究竟是為何原因遭開槍，仍待進一步釐清。

林園分局指出，12日凌晨3點41分接獲通報，林園區信義路某住宅有槍擊案，員警火速趕往現場，到場犯嫌已離去，在該住宅發現留有6個彈孔，地上6個彈殼，無人傷亡。