胡錫進每天300下伏地挺身　稱自己沒資源「染疫就去方艙」

▲環球時報前總編輯胡錫進。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸新冠感染數不斷增加，大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博上發文表示，他有預感自己會染病，所以最近每天都運動、多吃來增強體力，早上才做了330個伏地挺身，「老胡沒啥特殊醫療資源，如果染上，我或者去方艙，或者自己待在家裡扛過去。」

胡錫進2日時就說過，他周圍的感染者不斷增加，個人已經做好了一個月內染疫的思想準備，「我現在是62歲半，進入了統計中比較危險的年齡段，這兩天我不再堅持長期少吃保持體重的做法，開始適當多吃提高營養，增加體重，另外繼續保持鍛煉，比如今早我如往日做了300個俯臥撑（伏地挺身），這一鍛煉我已堅持了數年。」

▼北京疫情持續升溫。（圖／路透社）



胡錫進3日再發文指出，自己當天早上做了330個伏地挺身，早餐是一杯牛奶、一個雞蛋，加上一塊烤過的剩餅、一點榨菜，「我預感自己可能被染上，因為媒體人的職業特點會讓我接觸更多的人，而且周圍已有多人『十混一』陽。我會自我克制，少到處『瞎跑』給社會添亂，盡量配合防疫，但我還是很可能會成為較早感染的那一撥人。」

不過，胡錫進並不特別擔心，他說，沒關係，他做好個人防護，同時，相信萬分之2.5的極低重症概率本身對他就是保護，「老胡沒啥特殊醫療資源，如果染上，我或者去方艙，或者自己待在家裡扛過去。」

最後，胡錫進還強調，「重要的是，放開大範圍封控並非躺平啊，我看到很多具體防疫措施在繼續，我相信政府的作用永遠不會缺席。同時，讓我們盡量做好個人防護，保護好自己，也保護好家人。」