　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

胡錫進每天300下伏地挺身　稱自己沒資源「染疫就去方艙」

▲▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報前總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸新冠感染數不斷增加，大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博上發文表示，他有預感自己會染病，所以最近每天都運動、多吃來增強體力，早上才做了330個伏地挺身，「老胡沒啥特殊醫療資源，如果染上，我或者去方艙，或者自己待在家裡扛過去。」

胡錫進2日時就說過，他周圍的感染者不斷增加，個人已經做好了一個月內染疫的思想準備，「我現在是62歲半，進入了統計中比較危險的年齡段，這兩天我不再堅持長期少吃保持體重的做法，開始適當多吃提高營養，增加體重，另外繼續保持鍛煉，比如今早我如往日做了300個俯臥撑（伏地挺身），這一鍛煉我已堅持了數年。」

▼北京疫情持續升溫。（圖／路透社）

▲▼北京疫情。（圖／路透社）

胡錫進3日再發文指出，自己當天早上做了330個伏地挺身，早餐是一杯牛奶、一個雞蛋，加上一塊烤過的剩餅、一點榨菜，「我預感自己可能被染上，因為媒體人的職業特點會讓我接觸更多的人，而且周圍已有多人『十混一』陽。我會自我克制，少到處『瞎跑』給社會添亂，盡量配合防疫，但我還是很可能會成為較早感染的那一撥人。」

不過，胡錫進並不特別擔心，他說，沒關係，他做好個人防護，同時，相信萬分之2.5的極低重症概率本身對他就是保護，「老胡沒啥特殊醫療資源，如果染上，我或者去方艙，或者自己待在家裡扛過去。」

最後，胡錫進還強調，「重要的是，放開大範圍封控並非躺平啊，我看到很多具體防疫措施在繼續，我相信政府的作用永遠不會缺席。同時，讓我們盡量做好個人防護，保護好自己，也保護好家人。」

►特價了！「大金光觸媒空氣清淨機」適用9.5坪空間、讓生活更完美

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
刑大副大隊長47歲猝逝！　死因曝光
綠委開第一槍！　「陳明通可考慮道歉請辭」
「天道盟老大公子是國民黨立委」　她：王鴻薇頂多笑綠營被滲透
「白帥小哥」花100元抱走14萬！　運彩實領金額曝光
勞退自提6%「划算嗎？」　過來人2關鍵給答案
《鐵獅玉玲瓏》當年超紅為何停播？　許效舜「藏10年真相」曝光
網紅牙醫遭嗆「垃圾」喊告　男大生IG：懶得屌你我有的是錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

胡錫進每天300下伏地挺身　稱自己沒資源「染疫就去方艙」

港媒：江澤民5日火化　北京交通管制

陸多地公告「非必要不做核酸」　想做還得「提出特殊證明」

湘夜遊4／喵星人伴女屍沉睡2千年　揭秘漢代辛追墓「君幸食」漆盤

湘夜遊3／奇搜小吃炸蜘蛛、黑色臭豆腐　長沙「夜場」年賺數十億　

正妹嫁豪門夢碎！慘淪「家政婦」被公公操壞流產　曝惡富少淫亂照

黑白對弈跨海峽　兩岸棋手雲過招

手機弄丟意外曝光存款餘額！她急報案：女兒的嫁妝　一票人認岳母

校隊球員骨頭「自溶消失」身高剩170公分　X光一照竟患鬼怪骨病

陸多地鬆綁防疫　外媒指「錯失時機」恐致局面失控

歐陽妮妮爆「鹿希派常去娜娜家」　吳姍儒驚喊：真的嗎？..狂虧他XD

C羅退場時遭曹圭成羞辱　反比噓手勢：我叫他閉嘴

張蘭直播氣炸！反控大S「有重婚嫌疑」　爆：和汪小菲在北京登記結婚未取消

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」　黃子佼火速發聲心疼護妻「唉兩難！」

佩甄「老公都直男！」曝夫妻相處之道　韓國行刷他卡「機場先買愛馬仕包」

楊銘威直播驚見柯震東、峮峮！　王子嚇歪：他們是可以同框的嗎

大S硬起來了！曬2億明細「房子是我買單」　汪小菲爆氣：妳不配當母親..預告開戰

哥打電話惡整天兵妹！　騙手機忘了帶她竟回頭找

女童放學過馬路連遭2車撞亡　畫面卡死角...母跪求事發真相

影城慶開幕爆米花裝到滿　3男推1600L桶：為做公益

胡錫進每天300下伏地挺身　稱自己沒資源「染疫就去方艙」

港媒：江澤民5日火化　北京交通管制

陸多地公告「非必要不做核酸」　想做還得「提出特殊證明」

湘夜遊4／喵星人伴女屍沉睡2千年　揭秘漢代辛追墓「君幸食」漆盤

湘夜遊3／奇搜小吃炸蜘蛛、黑色臭豆腐　長沙「夜場」年賺數十億　

正妹嫁豪門夢碎！慘淪「家政婦」被公公操壞流產　曝惡富少淫亂照

黑白對弈跨海峽　兩岸棋手雲過招

手機弄丟意外曝光存款餘額！她急報案：女兒的嫁妝　一票人認岳母

校隊球員骨頭「自溶消失」身高剩170公分　X光一照竟患鬼怪骨病

陸多地鬆綁防疫　外媒指「錯失時機」恐致局面失控

屏東大貨車吊臂未放下　扯斷交通號誌桿！巨響嚇壞路人　

臉書「1致命傷」被罵爆！　鄉民卻見IG也變了：早晚要下去

台南司博館「國民法官制度特展」　開展揪你來審判！

被大小S送花籃...還親密叫他「農」　盧廣仲親揭真實原因

雲林縣警局刑大副大隊長如廁倒地不治　死因出爐...同僚悲痛

鄭文燦、林智堅接連陷論文風波　許智傑：陳明通可考慮道歉請辭

氫燃料超跑Hyperion XP-1開放預購！2000匹馬力續航達1600公里

100%韓國師傅手作醬料！道地韓式炸雞BAR在高雄、重口味吃貨大愛

胡錫進每天300下伏地挺身　稱自己沒資源「染疫就去方艙」

世足最暖心一幕！　荷蘭教練親眼見證「兒子進球啦」

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

大陸熱門新聞

正妹嫁豪門夢碎！慘被公公操壞流產

她弄丟手機意外曝光戶頭餘額　一票人搶認岳母

湘夜遊4／喵星人伴女屍沉睡2千年

湘夜遊3／嚇人 小吃炸蜘蛛！

黑白對弈跨海峽　兩岸棋手雲過招

「懷孕5個月」孕婦挺大肚入境！ 海關一查驚呆...衣內藏202塊CPU

他骨頭「自溶消失」　X光一照竟患鬼怪骨病

18歲男交新女友！喇舌完「喉嚨痛爆」高燒3天

陸多地公告「非必要不做核酸」

胡錫進：病毒傳播擋不住了

他在工廠流水線當眾勒殺同事！冷血片瘋傳

湊220萬求娶卻分居！他氣得討回聘金

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

16歲「卡達小王子」成陸網男神！一夜漲粉1千萬

更多熱門

相關新聞

胡錫進：病毒傳播擋不住了

胡錫進：病毒傳播擋不住了

前環球時報總編輯胡錫進今晚稱，他周圍的感染者不斷零星增加，能感覺到病毒在走近，並做好了1個月內被感染的心理準備。「病毒傳播真的擋不住了，中國到了採取新策略的時候。」

杭州「大白」闖進家　暴力抓人去隔離

杭州「大白」闖進家　暴力抓人去隔離

山東砸990億元建永久性方艙！　可容納20萬人

山東砸990億元建永久性方艙！　可容納20萬人

18歲女生被關方艙悲吼不公！官方：造成惡劣影響

18歲女生被關方艙悲吼不公！官方：造成惡劣影響

錄音檔曝！陰性淪關方艙　18歲女生崩潰飆罵

錄音檔曝！陰性淪關方艙　18歲女生崩潰飆罵

關鍵字：

胡錫進方艙伏地挺身

讀者迴響

熱門新聞

全班27名同學「有26人討厭他」

快訊／10級強風要來了　最冷15℃時間曝

正妹嫁豪門夢碎！慘被公公操壞流產

大二女兒戀愛！媽氣炸逼拋棄「3棟房繼承權」

6歲妹下體突噴血！醫「壓30分鐘止不住」　爸一聽要縫暈了

憋氣才能洗澡！6000元房「狂飄狐臭怪味」她崩潰狂嘔

汪小菲遭網嗆「婚內出軌得性病」大S比讚

同學爸爸是「出道41年大咖天王」！表演坐台下親切聊天

壽星住飯店3天2夜每人736元送早餐

女人30如狼？她羞吐「性慾暴漲原因」

陸網疑大S再婚頭紗、珠寶「刷汪小菲的卡」

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

大S挖坑成功「汪小菲傻認2點違法」！最慘下場曝光

汪小菲急刪圖！律師搖頭：有刑責的

汪小菲反擊大S竟洩2大問題！　圈內人一看狠招

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮爆「鹿希派常去娜娜家」　吳姍儒驚喊：真的嗎？..狂虧他XD

歐陽妮妮爆「鹿希派常去娜娜家」　吳姍儒驚喊：真的嗎？..狂虧他XD
C羅退場時遭曹圭成羞辱　反比噓手勢：我叫他閉嘴

C羅退場時遭曹圭成羞辱　反比噓手勢：我叫他閉嘴

張蘭直播氣炸！反控大S「有重婚嫌疑」　爆：和汪小菲在北京登記結婚未取消

張蘭直播氣炸！反控大S「有重婚嫌疑」　爆：和汪小菲在北京登記結婚未取消

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」　黃子佼火速發聲心疼護妻「唉兩難！」

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」　黃子佼火速發聲心疼護妻「唉兩難！」

佩甄「老公都直男！」曝夫妻相處之道　韓國行刷他卡「機場先買愛馬仕包」

佩甄「老公都直男！」曝夫妻相處之道　韓國行刷他卡「機場先買愛馬仕包」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面