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大陸 大陸焦點 特派現場

濟南宣布「上廁所要查核酸」　遭質疑：大家都放寬「就你唱反調」

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸多地近日紛紛放寬防疫措施，甚至有核酸站直接公告「非必要不核酸」。不過，放寬的潮流似乎不是全國性的，山東濟南官方3日就宣布，全市所有公廁要嚴格執行「掃碼如廁制度」，並查驗核酸檢測證明。

濟南市3日召開新冠疫情防控新聞發布會，濟南市城市管理局副局長何繼文表示，要嚴格落實「掃碼如廁制度」，按照「誰管理、誰負責」的原則，所有公廁嚴格執行「場所碼」掃碼如廁制度，並查驗核酸檢測證明。

▼濟南要求嚴格落實「掃碼如廁制度」。（圖／翻攝微博）

▲▼濟南宣布「上公共廁所要查核酸」　遭質疑：大家都放寬「就你唱反調」。（圖／翻攝微博）

何繼文提到，要在公廁出入口增設語音播放設備，引導市民規範掃碼、正確配套口罩，嚴防交叉感染。

何繼文指出，重點區域公廁要實施嚴管嚴控，嚴格按要求做好高風險區域內公共衛生間防疫消毒工作，引導如廁人員間隔一公尺以上、規範排隊，加強消毒殺菌。

何繼文還說，要對廁內垃圾按涉疫垃圾進行集中處理，加強一線清潔人員個人防護，早晚測溫，一日一核酸檢測，作業時全程佩戴口罩、手套等防護用品，作業後對衣物、工具等進行清潔、更新及消毒。

▼有些城市的核酸站直接貼出「非必要不做核酸」。（圖／翻攝微博）

▲▼陸多地公告「非必要不做核酸」。（圖／翻攝微博）

濟南的新措施在網路上受到不少批評，很大一個原因就是大陸爆發「白紙運動」後，許多地方都已經放寬了防疫措施，包含北京、上海、廣州、深圳、重慶等地都已經不對搭乘公車、地鐵的旅客進行核酸查驗，甚至有核酸站直接公告「非必要不核酸」。

可以觀察到，網友大多集中在批評濟南唱反調，「全國都在逐步落實20條優化措施，濟南不歸國家管嗎？」「感覺濟南甚至整個山東就是逆勢操作，估計想當抗疫標兵受表彰，經濟不行就拚抗疫。」「這是嚴重浪費公眾資源！」

▼濟南防疫措施受到質疑。（圖／翻攝微博）

▲▼濟南宣布「上公共廁所要查核酸」　遭質疑：大家都放寬「就你唱反調」。（圖／翻攝微博）

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