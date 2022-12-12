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竹山「福兔迎賓」竹藝燈會月底試點燈　營造6大特色街區迎新年

▲2023竹山鎮竹藝燈會以井字交錯的燈飾讓老街亮起來。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

▲2023竹山鎮竹藝燈會以井字交錯的燈飾讓老街亮起來。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮公所將舉辦2023「竹山福兔迎賓竹藝燈會」，街區光環境燈幕布置近2周陸續開始施工，尤其是橫街直徑長達4米的竹編光雕月球，橫街路口還有高12米、寬8米的俏皮兔耳朵裝置藝術，都相當吸睛，鎮公所預計於24日試點燈、31日跨年加開幕，希望為竹山鎮打造新興的打卡熱點。

鎮公所指出，今年竹藝燈會為亮化竹山「蛋黃區」，採用井字交錯、主題鮮明的光環境進行布置，總共分為6大特色街區：首先是最亮眼的入口意象，坐落在集山路、橫街交叉口，包括超萌的「光兔之箍」；往橫街望去則有2顆巨大竹編光雕月球，搭配淘氣月兔，以借位拍照的方式就能將月球就輕而易舉「捧」在手中。

▲2023竹山鎮竹藝燈會以井字交錯的燈飾讓老街亮起來。（圖／竹山鎮公所提供）

再到下橫街，天幕上垂掛5個不同造型的竹簍燈籠，連接LED燈串，讓人彷彿乘坐時光機回到古代宮廷；祖師街「繽紛點點」長達3米的Z字交錯的冰條燈，讓祖師街充滿神秘感；雲林路的「翔迎嘉賓」，抬頭可見佈滿彩色燈籠，主角就是「五福臨門兔」及竹山三寶；最後來到竹山路「波波光彩」區，繽紛雲朵造型燈加上跳躍月兔，俏皮味十足，讓人看得心情愉悅。

▲2023竹山鎮竹藝燈會以井字交錯的燈飾讓老街亮起來。（圖／竹山鎮公所提供）

鎮公所指出除天幕燈區，4個點狀燈區也有看頭：連興宮設有社區、社團、學校彩繪的燈牆，讓廟埕佈滿色彩繽紛的燈籠；竹巢市集運用紅白燈籠及彩色布條營造異國感；三坪院廟埕佈滿冰條燈，添增亮彩；母愛公園則利用原本裝置藝術，搭配花圃中的20隻7彩兔。

▲2023竹山鎮竹藝燈會以井字交錯的燈飾讓老街亮起來。（圖／竹山鎮公所提供）

竹山鎮長陳東睦說，除了街區，從南雲交流道下竹山也會運用光環境指引，讓遊客輕而易舉就到達燈區，好好欣賞竹山亮麗之美。

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