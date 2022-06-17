淡水老街買到「1超夯伴手禮」卻搖頭！他點破致命傷　網全認同

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣老街原本各有典故及特色，然而除了越來越商業化，更多人吐槽「賣的東西都一樣」，就有網友日前在淡水老街買到三峽超夯的伴手禮「金牛角麵包」，不禁直言「那我還去三峽幹嘛？」

網友在PTT發文笑虧，「我覺得台灣人很有趣，喜歡把在地美食推廣到全台各地，像是淡水老街就買得到三峽金牛角，但是這樣就沒有去三峽的新鮮感了阿，去淡水就吃得到三峽美食，那我還去三峽幹嘛？這樣是不是奇怪？乾脆全台灣夜市都賣一樣的東西好了。」

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▲夜市也被點名，一堆都大同小異。（圖／ETtoday資料照）

這番話引起廣大共鳴，許多鄉民表示，「台灣的老街不都是賣差不多的東西」、「深坑老街也有」、「像北港肉焿，到處都有在賣啊」、「哪邊也都有深坑臭豆腐」、「古早味蛋糕不是也很多」、「日本分比較清楚，所以值得到處旅遊」、「哪個老街吃不到金牛角」、「台灣老街就是如此無聊」、「幾乎每條老街都有賣金牛角和豆乾」。

不過，也有人反過來吐槽，「你在台灣也吃得到日式料理，那你去日本幹嘛」、「你好無聊，有人規定不能賣是不是」。

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