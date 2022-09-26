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國門解封倒數！3年來「國旅哪進步了？」　全場狂喊2答案

▲▼屏東墾丁大街過去人潮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

在疫情非常時期，國內旅遊趁勢大爆發，不過隨著國門解封倒數，就有鄉民有感而發，認為這明明是台灣觀光超車國外的一大契機，然而種種現況讓他失望，不禁想問「這3年國旅有什麼改變？」

網友在PTT發文感慨，疫情期間他到台灣各地旅遊，少說花了好幾萬在旅費上，「看看各地複製老街夜市，和銅板料理、水溝美食的衛生條件，還有一晚45678千的民宿，還沒早餐沒車位，3年過去了，大家覺得到底哪裡有進步呢？有啦我覺得網紅業配變多了，一晚2、3萬的住宿，跟我說CP值很高，各種美照結果都是一次性景點。」

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他直言，「如果說疫情前國旅難賺錢，導致要進化有困難，好啊...閉關3年強制消費，旅館兩人房1晚4千起跳到上萬也是供不應求，甚至很多國旅補助後還故意加房價，大家懶X捏著也是忍了，畢竟支持自己國家觀光發展，大局為重，相忍為國共體時艱，想說終於有機會讓台灣觀光超車外國了，結果呢？」

對此，鄉民紛紛回應，「賺爛了」、「CP值變更低」、「很多廉價人造景點」、「台灣老街去一個可以買齊全部的特產，然後人造景點都無腦互抄」、「價錢有進步，更貴了」、「盤子更多了，老闆笑呵呵」、「一次性景點拍完照就沒了，還要門票」、「續命3年，國門一開立即暴斃」、「變貴很有感」、「東西越來越貴啊」。

▲▼西門町徒步區，因為新冠肺炎影響，晚間七點人潮比以往少了近一半，部分觀光客戴上口罩，部分沒有戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

但也有人表示，「日本住宿CP值也沒多好，普通飯店一晚3、4000，到泰國可以住超五星，不過日幣貶值，現在去那邊消費是蠻爽的。」

值得一提的是，台灣預計10月13日開始「0+7」檢疫模式；而日本也宣布，10月11日起開放海外旅客自由行，不過不承認我國高端疫苗，所以施打高端的民眾，得花約3500元做PCR檢驗，且結果為陰性才能入境。

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