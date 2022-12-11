日本「雞蛋1顆5元」收入卻是台灣2倍　一票人傻了：為何蛋比別人貴

▲日本賣場10顆盒裝雞蛋要價225日圓（約新台幣50元），等於1顆雞蛋只要新台幣5元。（圖／翻攝自批踢踢）

網搜小組／趙蔡州報導

國內蛋價從今年初開始漲價，至今依然居高不下，讓許多餐飲業者、煮夫煮婦們苦不堪言。有網友日前在批踢踢、臉書等社群平台表示，日本超商架上的雞蛋價格，每顆只要約22.5日圓（約新台幣5元），但日本人的薪資收入卻是台灣人的2至，讓網友質疑「為什麼日本雞蛋比台灣還便宜。」

一名網友日前在批踢踢發文，並附上一張日本賣場架上的盒裝雞蛋照片，可以看見一個10顆盒裝雞蛋要價225日圓（約新台幣50元），等於1顆雞蛋只要新台幣5元，讓原PO直呼「不是說物價很平穩，我去日本玩，怎麼人家雞蛋那麼便宜啊」、「為什麼日本雞蛋比台灣還便宜？」

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▲有網友在爆廢公社分享，日本超商販賣的盒裝雞蛋價格，引發討論。（圖／翻攝自爆廢公社）

另外有一名網友也在臉書社團「爆廢公社」發文，貼出一張日本超商販賣的10顆盒裝雞蛋，每一盒要價257日圓（約新台幣57元），等於每顆要價新台幣5.7元，讓他感嘆「日本超商最貴的蛋價才這樣，好便宜哦，比台灣還便宜」、「叫我滾去日本的，麻煩給我錢，我願意移民，我就是沒錢，所以才嫌蛋貴啊。」

▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

其他網友看了紛紛表示，「本日最衝擊，心情有夠差的」、「你那個蛋還不是日本最便宜的」、「究竟為什麼我們會比別人貴」、「說個笑話，為啥雞蛋漲價，因為養殖戶想買房」、「嫌貴，塔綠班會直接叫你移民」，也有人說「要不要看一下日本要繳多少稅」、「一盒257日圓，跟農會賣的一樣啊」、「全球蛋價都在漲唉，又不只有台灣漲。」

也有網友分析，日本2019年薪資中位數為437萬日圓（約新台幣98萬元），台灣同期才49.8萬元，是台灣的2倍，而且他調查後發現，因為日本雞蛋相關法規嚴格，日本雞蛋的處理過程更費工，賞味期限內大部分都可以安全生食，超商開架式生食級的雞蛋 257日圓，「有沒有日本雞蛋好便宜的八卦？」

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