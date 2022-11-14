營養午餐「又吃不到雞蛋了」？　陳吉仲：會確保國內供應無虞

▲農委會主委陳吉仲保證，會確保國內雞蛋供應無虞。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內雞蛋價格居高不下，國外又飽受禽流感肆虐，進口雞蛋恐怕也受影響，近日傳出國內有部分國小的營養午餐吃不到雞蛋。農委會主委陳吉仲今（14日）回應，會努力確保國內雞蛋供應無虞，積極普查國內近2000家雞蛋廠，並協助改善雞蛋生產環境，不會因為溫差變化影響雞蛋產能。

陳吉仲上午出席「2022第二屆農業生態系服務研討會」，針對媒體詢問目前國內雞蛋供應現況，陳吉仲表示，據他瞭解，幾周前國內雞蛋價格已從批發價每公斤42.5元調降至40.5元，批發價也同步連動調整，目前在全聯等連鎖超市，都會有一盒平價蛋供民眾選購，至於品牌蛋因為追求品質，蛋價本來就會比較貴，強調市場上仍有平價蛋可以選購。

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陳吉仲進一步指出，目前國外的確很多國家飽受禽流感肆虐，影響雞蛋產量，導致部分國家的雞蛋產量連國內使用都不夠，台灣進口雞蛋目前仍是食品加工業者在使用，這部分農委會尊重市場機制。

陳吉仲保證，農委會會確保國內雞蛋供應無虞，目前農委會雞蛋產銷平台都會公布雞蛋每日供應箱數、生蛋雞的雞數等，資訊公開有助掌控產量，此外，也著手普查國內近2000家雞蛋廠，會協助雞蛋的畜牧場，開始做更多因應低溫、高溫或溫差過大的飼養環境，也會將普查結果提報給行政院。