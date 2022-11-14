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營養午餐沒有蛋？　團膳業者：只是「滷蛋」變成「蕃茄炒蛋」

▲▼新北市長侯友宜12/9視察轄下板橋國小，針對學校營養午餐所採用的豬肉作萊劑檢測，並要求校方一定要落實檢測工作，不能讓萊豬進入校園。（圖／記者湯興漢攝）

▲蛋價居高不下，團膳業者取消全蛋料理，改以添加當季時蔬的蛋料理。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

隨著國際飼料漲價，連動影響國內雞蛋價格居高不下，近來傳出有學校營養午餐吃不到雞蛋。中華民國餐盒同業公會理事長陳明信今（14日）表示，雞蛋是學生很愛的料理，不可能讓學生吃不到蛋，每月仍會安排5至6次蛋料理，但他也坦言，因為蛋價飆漲，全蛋料理幾乎都取消，改搭配當季時蔬入菜的蛋料理，可減少25％的蛋用量。

陳明信接受《東森新媒體ETtoday》記者採訪指出，雞蛋產地價格從今年3月到11月，已經從每台斤25元飆漲到每台斤50元，蛋價的確貴很多，「也不會買不到，只是真的很貴」，加上營養午餐利潤低，業者不得不調整菜單因應，把以往的全蛋料理，像是荷包蛋、茶葉蛋、水煮蛋、滷蛋等，改成添加當季食材的蛋料理，像是蕃茄炒蛋、洋蔥炒蛋、玉米炒蛋、蒸蛋等。

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陳明信說，現在CAS一顆水煮蛋成本就要9元，若以滷蛋出餐，光是滷蛋這項配菜成本就要12元，目前全台營養午餐一餐平均約40到65元，團膳業者平均利潤不到一成，面對蛋價居高不下，只能調整烹調方式因應，但學生對雞蛋料理的接受度很高，絕對不可能讓學生吃不到蛋。

陳明信進一步指出，國際進口飼料漲價，蛋價短時間應該很難下降，不調整菜單很難經營，初步計算，改用混合其他食材的蛋料理，雞蛋平均用量可以減少25%，像是蕃茄炒蛋，蕃茄比例佔4成、雞蛋6成，蒸蛋會加水稀釋也有助蛋量減量，但他強調，全蛋替代食材，會選用營養成分高的玉米、蕃茄等食材。

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