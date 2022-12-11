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大陸 大陸焦點 特派現場

蘇貞昌諷「到對岸餐敘示好」　劉兆玄：別甩鍋好好處理農漁產品

▲▼ 劉兆玄、兩岸企業家峰會 。（圖／翻攝 北京電視台）

▲ 兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄。（圖／翻攝 北京電視台）

記者任以芳／北京報導

大陸海關8日「暫停進口」台灣水產品，同一天，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄正率團在北京訪問，被行政院長蘇貞昌諷刺與這時候還有人去和對岸餐敘示好。最此，劉兆玄今（11）日反駁，「蘇貞昌應好好處理農漁產品遭禁一事，別只會拿民間團體甩鍋。」針對縮短入境大陸集中隔離檢疫天數，也會向陸方反應會員的心聲。

劉兆玄一行人7日下午解除隔離，並於8日中午會見現任北京市委書記尹力、與大陸國台辦主任劉結一。同一天，大陸海關「暫停進口」台灣水產品，午仔魚、秋刀魚和魷魚影響巨大。被問到劉兆玄和劉結一見面，稱事前不知情大陸方面禁止台灣產品，蘇貞昌說，「但這時候還有人去和對岸餐敘、跟他們示好，人民都看在眼裡，希望民眾團結一心、一致對外。」

劉兆玄今傍晚反擊回應，「跟劉結一餐敘是『以訛傳訛』，市委書記尹力8日餐會上劉結一有參加，但我們坐的比較遠，沒有交談。」

他進一步說，台灣農漁產品銷陸是馬英九政府時期列入ECFA早收清單的重要成績，兩岸貿易有摩擦時也能透過管道溝通，民進黨上台後卻把ECFA打的體無完膚，「奉勸蘇貞昌不要多說廢話，好好處理漁產漁貨跟農產品，不要只會找一個民間企業團體來甩鍋、混淆視聽。」

▲▼ 劉兆玄、兩岸企業家峰會 。（圖／翻攝 北京電視台）

▲ 針對赴陸縮短天數，劉兆玄研擬建議向陸方商討 。（圖／翻攝 北京電視台）

談到是否幫台灣漁民向陸方反應？劉兆玄表示，農漁產品需要認證工作，人民的健康，這是雙方主管機關應該做協調溝通，民間團體沒有辦法介入。「現在除非被陸委會授權，我們不可能去做。」

疫情3年以來，不少外商協會屢次向大陸政府反應，希望能放寬嚴格的入境措施，從5+3縮減成0+3。劉兆玄表示，縮減隔離天數的建議會寫進去，之後會研擬一份文件提交給陸方，等到下周兩岸企業家峰會年會在廈門召開時，將在會上提出建議，當做是雙方峰會共同的看法。

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