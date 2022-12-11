　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

輸中受阻「水產品重傷害」　農委會：加強內外銷「轉東南亞加工」

▲農委會副主委陳駿季。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農委會副主委陳駿季。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中國海關總署從上周四起（8日）以企業註冊問題，禁止我國水產品、飲料、餅乾等品項輸入，其中以水產品影響產值約60億元，衝擊最大。農委會副主委陳駿季今（11日）表示，將針對此次受影響最大的魚種午仔魚、魷魚、秋刀魚、鰹魚加強國內外行銷與轉加工國家。

食藥署今天上午召開記者會說明中國禁止台灣食品輸入最新情況，陳駿季在記者會中指出，農漁產部分，目前受影響嚴重的是水產品，178件暫停輸入，有105件為漁船原型產品銷往中國，主要受影響的魚種以午仔魚、魷魚、秋刀魚、鰹魚等4種為主，除了午仔魚為養殖魚類，其餘3種均屬遠洋魚類，主要輸往中國加工，再銷往其他國家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳駿季表示，針對午仔魚部分，去年就開始加強內銷活動，去年產地價格170元，目前約200元，有信心透過國內行銷、開拓日本等市場，穩定午仔魚產銷；至於遠洋魚類加工部分，將輔導業者轉往東南亞泰國、越南等國家進行加工處理。

陳駿季說，農委會會持續輔導為註冊通過的業者，儘速完成所需要的補件程序，也會請目前唯一一家有通過的業者，協助輔導其他業者，採一家一家輔導模式，協助所有業者逐步完成註冊程序。

至於水產輸中受阻究竟影響多大？陳駿季說，從近幾年水產品出口中國數字來看，108年為15.6萬公噸，109年10.5萬公噸，110年14.8萬公噸，今年至今為6.7萬公噸，數字波動很大，部分是受疫情影響，部分是供應鏈斷鏈，但魷魚、秋刀魚等遠洋魚類可轉往其他國家加工，農委會會盡力輔導業者，將衝擊降至最低。

►超好用「抗菌洗衣精」特價必囤！加碼「奉天宮金虎爺手工皂」洗出好運

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
最強反指標！世足8強「支持隊伍全輸」　鄉民狂問：4強挺誰
完美預測2場比數！　「人類章魚」8強命中率曝
帶漂亮環保杯買手搖飲！「店員隨手1舉動」妹子崩潰
蔡允潔出道最大尺度！　老公禁慾5月直呼「有反應」
百歲人瑞靈前「子孫打一團」！　哥哥被弟弟們打死
除濕機開整天「濕度降不下來」！　內行曝2絕招：乾到手指裂

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

帶環保杯買手搖「店員隨手1舉動」超崩潰！妹子氣哭：當一個經驗吧

輸中受阻「水產品重傷害」　農委會：加強內外銷「轉東南亞加工」

最狂反指標！世足8強賽「支持的隊伍全輸」　鄉民朝聖：4強挺誰

疫後旅遊夯！遊極地旅客數翻倍　新趨勢「旅遊時間增、更愛團遊」

外送員送完餐要拍照證明還「不能拍她」　女顧客棄單怒嗆：滾

她見寶雅賣1物驚呆「牙醫診所才有」　內行人曝功用：超方便

她怨轉100圈「找不到衛生紙頭」　內行人獻計：嘗試切它中路

快訊／雨彈升級！北北基等「4縣市豪大雨特報」　降雨熱區出爐

中國疫情升溫！憂恐返台潮掀本土疫情　莊人祥曝「影響關鍵」

推廣頻道近用權　台師大發表兩款桌遊「玩出媒體素養」

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

阿根廷4：3勝荷蘭晉4強　險爆衝突裁判發18張黃牌

正妹老師用節奏感句子互動　不吼叫也能吸引學生注意！

張棟樑再唱《當你孤單你會想起誰》　曝青春回憶「抄梁詠琪的歌詞追愛」

要蔡依林再演戲「下輩子！」　林柏宏靦腆：Jolin?..Jolin姐?

小S被預測「容易有一夜情」　臉紅問：一下下也不行嗎XD

帶環保杯買手搖「店員隨手1舉動」超崩潰！妹子氣哭：當一個經驗吧

輸中受阻「水產品重傷害」　農委會：加強內外銷「轉東南亞加工」

最狂反指標！世足8強賽「支持的隊伍全輸」　鄉民朝聖：4強挺誰

疫後旅遊夯！遊極地旅客數翻倍　新趨勢「旅遊時間增、更愛團遊」

外送員送完餐要拍照證明還「不能拍她」　女顧客棄單怒嗆：滾

她見寶雅賣1物驚呆「牙醫診所才有」　內行人曝功用：超方便

她怨轉100圈「找不到衛生紙頭」　內行人獻計：嘗試切它中路

快訊／雨彈升級！北北基等「4縣市豪大雨特報」　降雨熱區出爐

中國疫情升溫！憂恐返台潮掀本土疫情　莊人祥曝「影響關鍵」

推廣頻道近用權　台師大發表兩款桌遊「玩出媒體素養」

專家轟理科太太「無照諮商等同密醫」　揪違法關鍵：就是不行！

以為自己還是小寶寶　30KG黃金獵犬重壓腿討抱「把爸爸淹沒」

快訊／李漢昇創T1職籃首見本土大三元　獵鷹2度延長退海神

地表最速電動車「狂飆412KM刷新紀錄」！僅用道路胎就挑戰成功

快訊／高雄快速道路匝道口2車擦撞！6人送醫

完美預測比數！「人類章魚」8強戰命中一半　最大黑馬真的晉級

「10種快樂食物」清單一次看！　1情況吃甜食更負面

一家三口照曝光！吳念軒父愛噴發　護女罵哭孩子媽夏朧

陸禁台貨　王定宇批藍營：不敢罵霸凌只檢討受害者不夠乖

武漢醫院大排長龍！病人穿羽絨等看診　市民嘆：放開後全是發燒的

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

生活熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

FB剩老人用？　鄉民揭2致命傷：都用抖音、小紅書

小新路跑負評爆炸　主辦單位回應

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

LINE「1按鍵露餡」好老公狂約砲！妻哭：好噁心

全台急凍恐探10℃↓　最強冷空氣灌頂時間曝

C羅痛哭離場6秒影片曝　粉絲見1幕心疼：教練道歉

他年薪300萬想辭職考醫師　醫：頭殼壞掉

澎湖吃無菜單　她見前2道嫌爛不吃！內行打臉

颱風估今生成　挑戰「首波寒流」10℃↓時間曝

妹子和哥同住「沒穿內衣」激凸　男友驚喊1句

大老闆休克救回竟失智　誰都認得卻獨忘一生摯愛

理科太太諮商筆記賺300萬　作家笑死

男友曾是玩咖！她開床頭櫃失眠了

更多熱門

相關新聞

台灣水產品輸中受阻　陳吉仲：降低對「不友善市場」的依賴

台灣水產品輸中受阻　陳吉仲：降低對「不友善市場」的依賴

中國上周四（8日）無預警再禁止台灣水產品進口，受影響產值約60億元，農委會主委陳吉仲連日批評這是對岸對台灣的行政貿易障礙，昨（10日）晚間在臉書再指出，兩年來均積極輔導業者註冊，但中國仍逕自暫停輸入，為了台灣農漁業永續經營，未來將持續降低「不友善市場」的依賴。

全台唯一水產品輸陸　業者：就是表單如實填寫

全台唯一水產品輸陸　業者：就是表單如實填寫

陸禁輸入台酒飲料　謝長廷估中「經濟出問題」：他們外匯不夠

陸禁輸入台酒飲料　謝長廷估中「經濟出問題」：他們外匯不夠

陸禁我國漁產又禁台啤、沙士　侯友宜：政府有責任協助業者脫困

陸禁我國漁產又禁台啤、沙士　侯友宜：政府有責任協助業者脫困

陸禁台灣水產品輸入　馬英九：有現成協商管道為何不用？

陸禁台灣水產品輸入　馬英九：有現成協商管道為何不用？

關鍵字：

中國禁令水產品農委會暫停進口陳駿季

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

踢走C羅嗨爆！球迷街頭慶祝遭「殘忍割喉」

白癡公主咖啡廳才開10天！地主：不給租了

男友KTV廁所激戰小三　叫她在外面等

FB剩老人用？　鄉民揭2致命傷：都用抖音、小紅書

捕獲8點檔男星擺攤賣肉圓！摔馬脊椎變形沒戲拍

小新路跑負評爆炸　主辦單位回應

內褲「壽命極限」沒破也要換！醫搖頭：穿太久釀4下場

苗栗獅潭鄉發錢了　紓困金再一波！

Wendy分手孫生後「飛泰國體驗第一次」！

凱恩罰丟點球超懊悔　姆巴佩當場大笑

洪榮宏和嘉賓太親密　嫩妻衝上台

LINE「1按鍵露餡」好老公狂約砲！妻哭：好噁心

佩佩：乾脆給阿根廷冠軍！

目睹C羅替補痛哭　女友嘲諷主帥

更多

最夯影音

更多
王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！

王大陸甜喊蔡卓宜「寶寶」：好可愛　撒嬌：幸福就是這麼簡單♥..閃炸！
刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

刈包吉「改發控肉便當」　開心復出送暖：沒錢為止

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

伊能靜尊重小哈利穿女裝　「他的每個面向我都愛」

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

克羅埃西亞4：2力退巴西　闖4強！內馬爾再次飲恨

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面