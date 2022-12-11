輸中受阻「水產品重傷害」　農委會：加強內外銷「轉東南亞加工」

▲農委會副主委陳駿季。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中國海關總署從上周四起（8日）以企業註冊問題，禁止我國水產品、飲料、餅乾等品項輸入，其中以水產品影響產值約60億元，衝擊最大。農委會副主委陳駿季今（11日）表示，將針對此次受影響最大的魚種午仔魚、魷魚、秋刀魚、鰹魚加強國內外行銷與轉加工國家。

食藥署今天上午召開記者會說明中國禁止台灣食品輸入最新情況，陳駿季在記者會中指出，農漁產部分，目前受影響嚴重的是水產品，178件暫停輸入，有105件為漁船原型產品銷往中國，主要受影響的魚種以午仔魚、魷魚、秋刀魚、鰹魚等4種為主，除了午仔魚為養殖魚類，其餘3種均屬遠洋魚類，主要輸往中國加工，再銷往其他國家。

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陳駿季表示，針對午仔魚部分，去年就開始加強內銷活動，去年產地價格170元，目前約200元，有信心透過國內行銷、開拓日本等市場，穩定午仔魚產銷；至於遠洋魚類加工部分，將輔導業者轉往東南亞泰國、越南等國家進行加工處理。

陳駿季說，農委會會持續輔導為註冊通過的業者，儘速完成所需要的補件程序，也會請目前唯一一家有通過的業者，協助輔導其他業者，採一家一家輔導模式，協助所有業者逐步完成註冊程序。

至於水產輸中受阻究竟影響多大？陳駿季說，從近幾年水產品出口中國數字來看，108年為15.6萬公噸，109年10.5萬公噸，110年14.8萬公噸，今年至今為6.7萬公噸，數字波動很大，部分是受疫情影響，部分是供應鏈斷鏈，但魷魚、秋刀魚等遠洋魚類可轉往其他國家加工，農委會會盡力輔導業者，將衝擊降至最低。