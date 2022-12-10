「全台唯一水產品」可銷中國大陸　業者：就是表單如實填寫

▲中國大陸海關總署8日宣布禁止台灣秋刀魚、午仔魚、魷魚等水產進口，全台僅剩味一食品註冊成功。（圖／記者黃士原攝）

文／中央社

（中央社記者曾以寧屏東縣10日電）中國暫停台灣逾百家業者輸入水產品，目前全台僅1家生產魚類加工鬆品的味一食品註冊成功，可順利銷陸。業者謝清銀今天表示，申請流程填寫表單「就是如實填寫」。

謝清銀告訴中央社記者，中國大陸要求台灣水產品必須由主管單位機關衛生福利部統一送件審核，表單填寫內容有工廠所在地、品項原料、設備、水流動向等生產方面的問題。

他跟其他企業一樣，都是下載官方表格、透過政府申請，會通過「就是如實填寫」。謝清銀低調表示，送件流程就是依表單問題一一回覆，「只是間小小工廠，並沒特殊關係」。

成立於1991年的味一食品，工廠位於屏東縣枋寮鄉東海村，主要產品包括肉類加工、水產加工，數十年來專注本業，為因應國際化和產業升級，2006年在屏東成立屏南廠，2007年4月通過經濟部標檢局外銷水產品HACCP認證；同年11月再通過優良水產品CAS認證。

2010年5月通過歐盟EU認證，開啟銷往歐洲里程碑，產品更銷往美國、加拿大、馬來西亞、新加坡、中國大陸、香港、菲律賓等國家；去年通過FSSC 22000認證，也在今年通過產品通過雙潔淨認證。