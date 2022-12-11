台灣水產品輸中受阻　陳吉仲：降低對「不友善市場」的依賴

▲農委會主委陳吉仲連日批評中國突禁台灣水產品進口。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中國上周四（8日）無預警再禁止台灣水產品進口，受影響產值約60億元，農委會主委陳吉仲連日批評這是對岸對台灣的行政貿易障礙，昨（10日）晚間在臉書再指出，兩年來均積極輔導業者註冊，但中國仍逕自暫停輸入，為了台灣農漁業永續經營，未來將持續降低「不友善市場」的依賴。

陳吉仲指出，中國在 2019 年11月預告註冊規定開始，台灣與美國、歐盟、加拿大、日本、澳洲、瑞士、韓國、巴西等WTO 會員國，共同表達中國的註冊規定違反「技術性貿易壁壘協定(TBT)」，後續開過9次會議，每次會議台灣都會與各會員國，持續表達「註冊一事，是中國製造自由貿易障礙」。

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陳吉仲批評，中國的註冊新制對台灣採取不合理要求，先是在 2022年3月來函，停止台灣業者使用線上系統註冊，要求台灣全面採用書面申請，不僅期限比其他國家短1年，還不能使用線上註冊系統，須在3個月內全面改用書面申請。

陳吉仲說，2年來積極輔導業者進行註冊申請，但有 108件水產品項在期限內完成申請，但僅1件被核准，其餘105件（2件由業者自行撤回），最後仍被中國認定不通過且未告知任何理由，便逕自暫停輸入，傷害台灣業者權益。

陳吉仲說，即便協助業者遵循中國規範，但仍不時受到「不可預期的人為干擾」，未來會持續大幅降低依賴單一中國市場，如午仔魚加強內銷、鳳梨轉往日本市場，「這樣就不用再擔心對岸會如何出手，台灣的農漁業就可以永續經營」。